Kadeci IKS Atak trzeci w województwie

Siatkarze plażowi IKS Atak Elbląg zdobyli brązowy medal mistrzostw województwa kadetów. Tym samym zapewnili sobie awans do półfinału mistrzostw Polski.

Michał Muraszko i Michał Rożankowski w półfinale mistrzostw ulegli parze Siwkowski/Cgrobak 0:2, by w pełnym emocji meczu o trzecie miejsce pokonać parę Antczak/Siwkowski 2:1. Tym samym awansowali do półfinału mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. To piąty awans do tej fazy rozgrywek w siatkówce plażowej dla IKS Atak.

Pozostałe klubowe pary: Alex Siwik/ Krystian Sikora, Oskar Woźny/Kamil Dobosz (młodzicy) oraz Jakub Król/Marcel Kańduła po zaciętej walce i przegranych w tie-breakach odpadły z mistrzostw województwa. - Pracujemy dalej i walczymy o finał mistrzostw Polski - informują trenerzy Dawid Woźny i Piotr Kowal.