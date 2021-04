Kajakarze na sprawdzianie w Wałczu

W ostatni weekend elbląscy kajakarze wzięli udział w ogólnopolskich konsultacjach juniorów i seniorów w Wałczu. Zawody te były jednocześnie selekcją do reprezentacji Polski.

Elbląscy kajakarze wypadli w tych zawodach celująco. Paweł Krause oraz Igor Komorowski zdominowali wszystkie konkurencje juniorskie zajmując odpowiednio pierwsze i drugie miejsce wygrywając z resztą zawodników z dużą przewagą.

Julia Kot, która dopiero opuściła kategorię młodzika, na równi rywalizuje z zawodniczkami trzy lata starszymi.

- Jestem przekonany, że w przyszłości zasili bardzo mocną grupę kajakarek jednego z najlepszych szkoleniowców na świecie Tomasza Kryka i Macieja Junhke oraz będzie rywalizować o najwyższe laury - mowil Wojciech Załuski, trener UKS Silvant Kajak Elbląg.

Mikołaj Kot również świetnie spisał się w rywalizacji z zawodnikami trzy lata starszymi kwalifikując się do finałów. Przemysław Rojek, który 'z przytupem' wszedł do kategorii seniora jako najlepszy junior również świetnie się spisał podczas konsultacji. Zakwalifikował się do dwóch finałów A zajmując miejsca dające przepustkę do reprezentacji Polski.

- Z Przemkiem mieliśmy umowę, iż ten sezon traktujemy spokojniej dlatego też zrezygnowaliśmy ze szkolenia w reprezentacji Polski w grupie trenera Roberta Włodarczyka w okresie przygotowawczym. Przemek w tym roku poświęcił się szkole, aby w przyszłych latach móc ze spokojem przygotowywać się docelowo do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mimo 'odpuszczenia' na równi rywalizował z zawodnikami reprezentacji Polski, którzy odbyli trzy zgrupowania w Portugalii w momencie kiedy my jeszcze nie schodziliśmy na wodę ze względu na warunki pogodowe.

Wyniki Elbląskich kajakarzy napawają wielkim optymizmem przed nadchodzącym sezonem.