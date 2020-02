Kajakarze rozbili bank

18-letni Przemysław Rojek został najpopularniejszym sportowcem regionu w plebiscycie Dziennika Elbląskiego. Kajakarze zajęli cztery miejsca w pierwszej dziesiątce, a trenerem roku został trener w tej dyscyplinie sportu Wojciech Załuski.

Ogłoszenie wyników 14. Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Dziennika Elbląskiego odbyło się w sobotni wieczór w hotelu Młyn. Jak się okazało, finałową dziesiątkę opanowali kajakarze UKS Silvant Kayak Elbląg, którzy zajęli pierwsze, czwarte, piąte i ósme miejsce. Niektórzy z laureatów nie mogli odebrać nagród osobiście, bo przebywają obecnie na zgrupowaniach kadry narodowej za granicą, jak na przykład Przemysław Rojek, zwycięzca plebiscytu. Każdy z nieobecnych przesłał nagranie z podziękowaniami, które odtwarzano podczas gali.

- Pozdrawiam ze zgrupowania w Portugalii. Miniony rok był dla mnie najlepszy w historii. W 2020 roku, ostatnim roku w wieku juniora, chcę udowodnić, że potrafię zdobyć medal mistrzostw Europy i świata – mówił w nagraniu dla gości gali Przemysław Rojek.

- Chcę państwu opowiedzieć, jaki to jest zawodnik. Na jednym ze startów w Wałczu, gdy ważyły się losy kwalifikacji do kadry narodowej, Przemek trafił do szpitala z powodu „jelitówki”. Wyszedł dwie godziny przed startem. Mówiłem, żeby jednak nie startował, bo jest zwyczajnie wymęczony. Pół godziny przed startem, gdy siedziałem na trybunach, zauważyłem, jak Przemek płynie na start. Był tak zdeterminowany, że wygrał wyścig z przewagą półtora łodzi, mimo że rywalizował z o rok starszymi kajakarzami – opowiadał Wojciech Załuski, trener elbląskich kajakarzy, uznany przez kapitułę plebiscytu za szkoleniowca roku. To potwierdzenie wyśmienitej formy zawodników i świetnego przygotowania, czego dowodem jest również piąte miejsce ZKS Olimpia Elbląg w ogólnopolskiej klasyfikacji kajakowych klubów.

- Jesteśmy wysoko w klasyfikacji ogólnopolskiej, ale ambicje są o wiele wyższe. Celujemy w igrzyska olimpijskie w 2024 lub 2028 roku. By to osiągnąć, potrzebujemy dużo większych nakładów na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych, fizjoterapię, profesjonalnego finansowania – uważa Wojciech Załuski.

Pierwszy krok został zrobiony. Większość zawodników sekcji kajakowej ZKS Olimpia Elbląg od marca zasili UKS Silvant Kayak Elbląg, nowy klub na mapie Elbląga. - Chcemy rozwijać się sami, nie jest to spowodowane żadnymi nieporozumieniami z Olimpią, nadal będziemy ze sobą współpracować – zapewnia Wojciech Załuski, który apelował do uczestników gali, by wsparli rozwój elbląskiego kajakarstwa, przypominając jedyny dotychczas olimpijski medal z Elbląga, zdobyty 60 lat temu przez Helenę Pilejczyk...

Na podium plebiscytu znalazł się jeszcze jeden przedstawiciel UKS Kayak Elbląg, który trenuje w tym klubie... kickboxing. Adrian Durma udowodnił w ostatnim roku, że potrafi przywieźć najcenniejszy medal nawet z mistrzostw świata, co docenili głosujący w plebiscycie, przyznając mu drugie miejsce.

- To mój pierwszy udział w plebiscycie i od razu tak wysokie miejsce – przyznał Adrian Durma, dodając, że co dwa tygodnie czekają go starty w różnego rodzaju turniejach, które mają dać mu przepustkę do mistrzostw Europy, jakie w tym roku odbędą się w Toruniu.

Na trzecim stopniu podium znalazł się Krzysztof Sosnowski, golfista z Tokary Golf Club, który na co dzień trenuje w podpasłęckim Sand Valley Golf Resort i jest jednym z najlepiej zapowiadających się zawodników tej dyscypliny sportu w kraju.

- Trenuję około ośmiu godzin dziennie. To, co osiągnąłem, zawdzięczam swojemu trenerowi i rodzicom. Zacząłem grać w wieku 6 lat, gdy pole w Pasłęku dopiero zaczynało działalność. Wkręciłem się w ten sport i nie mogę się od golfa oderwać – powiedział nam Krzysztof Sosnowski.

Wyniki 14. Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Dziennika Elbląskiego

1. Przemysław Rojek – kajakarstwo (UKS Silvant Kayak Elbląg)

2. Adrian Durma - kick boxing (UKS Silvant Kayak Elbląg)

3. Krzysztof Sosnowski – golf (Tokary Golf Club)

4. Gabriel Gładykowski – kajakarstwo (UKS Silvant Kayak Elbląg)

5. Marta Witkowska – kajakarstwo (UKS Silvant Kayak Elbląg)

6. Radosław Bukacki – piłka nożna (Concordia Elbląg)

7. Michał Bryl – judo (IKS Atak Elbląg)

8. Igor Komorowski – kajakarstwo (UKS Silvant Kayak Elbląg)

9. Piotr Różalski – triathlon (Elbląg Triathlon Team)

10. Dawid Dziuwe – boks (UKS Kontra Elbląg)

Trener roku: Wojciech Załuski (kajakarstwo, UKS Silvant Kayak Elbląg)

Talent Roku: Paweł Krause (kajakarstwo, UKS Silvant Kayak Elbląg)