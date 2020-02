Kajakarze szlifują formę

Ostatnie trzy tygodnie elbląscy kajakarze spędzili na zgrupowaniach zimowych w Gdańsku i Zakopanem, szlifując formę na nadchodzący sezon. - Wdrożyliśmy podczas przygotowań wiele nowinek ze świata sportu – zapewnia Wojciech Załuski, trener elbląskich kajakarzy. Zobacz film.

- Na zgrupowaniach nasi zawodnicy oczywiście sporo biegali, pływali, cztery razy w tygodniu ćwiczyli na siłowni czy stosowali wiele ćwiczeń gimnastycznych. Natomiast w tym roku wyjątkowo dużo razem rozmawialiśmy, wdrożyliśmy wiele nowinek ze świata sportu pod kontem ukierunkowanych ćwiczeń czy pewnych zasad fizjoterapeutycznych – dodaje trener Załuski. - Nasi zawodnicy trenują systematycznie. Nie wszystko układa się też idealnie. Najlepszy junior w Polsce trenujący w naszej sekcji Przemek Rojek przeszedł zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego, co wykluczyło go z treningów na 4 tygodnie w jednym z ważniejszych okresów przygotowawczych. Jesteśmy jednak dobrej myśli i wierzymy, że z jego determinacją dojdzie do siebie w ekspresowym tempie.

Igor Komorowski , Paweł Krause i Przemek Rojek dostali się do ścisłego składu reprezentacji narodowe i wyjechali na obóz kadry narodowej do Portugalskiego miasta Milfontes. - Młodsi też zapowiadają się rewalacyjnie. Nadchodzący sezon kajakowy powinien być bardzo ciekawy, nie tylko ze względu na wysoką formę naszych zawodników – uważa Wojciech Załuski. - W tym roku pragniemy otworzyć klasę sportową o profilu wodnym w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3. Prowadzimy nabór dzieci do klasy IV oraz V jak i dzieci starszych, które niekoniecznie chcą uczęszczać do szkoły sportowej.