Kajakarze zeszli na wodę

Na co stać w tym roku elbląskich kajakarzy? - to jedno z pytań jakie mogą sobie zadać kibice UKS Silvant Kajak. Sportowcy z przystani przy ul. Radomskiej co roku udowadniają, że nie ma takiego sufitu, którego nie można przebić.

Kajakarze wrócili już z obozu przygotowawczego w Zakopanem. Tam jeździli na nartach. Na wodę zeszli już następnego dnia po powrocie z gór - w sumie na co mieli czekać. W klubie aspiracje są duże. Kajakarze podzieleni są na cztery grupy - pod względem wieku i umiejętności.

Grupa reprezentacyjna trenuje pod okiem trenera Wojciecha Załuskiego. W klubie liczą na awans reprezentantów na tegoroczne mistrzostwa Europy i świata. - O tym kto pojedzie na mistrzostwa zadecydują krajowe eliminacje, które odbędą się w czerwcu - mówi Wojciech Załuski. -

Ten rok będzie pierwszym, w którym wśród młodzieżowców i seniorów będą startować Paweł Krause i Igor Komorowski. Tu niby nie ma się co „podpalać“ jeżeli chodzi o wyniki, ale... W ubiegłym roku wśród seniorów debiutował Przemysław Rojek... i z mistrzostw Polski przywiózł brązowy medal na 1000 metrów. Zobaczymy, jak się zaprezentuje dwóch kolejnych młodzieżowców ze stajni Wojciecha Załuskiego Dla Przemysława Rojka celem będzie kwalifikacja na mistrzostwa Europy i świata: najlepiej w kategorii młodzieżowców i seniorów. - Priorytetem dla tej trójki jest start na mistrzostwach młodzieżowców. Nie zapominajmy, że oni pierwszy rok będą startować w tej kategorii wiekowej - mówi Wojciech Załuski. - Kwalifikacja na mistrzostwa seniorów to już będzie wyczyn. Po cichu na to liczę.

Warto przy okazji poinformować o zmianie trenera kadry narodowej - od ubiegłego roku tę funkcję pełni Ryszard Hoppe. Nowy szkoleniowiec wprowadził swoje metody treningowe. Czy okażą się skuteczne - zobaczymy po sezonie. Juniorzy z „grupy reprezentacyjnej“ będą chcieli zakwalifikować się na mistrzostwa Europy i świata w swojej kategorii wiekowej. Występ w mistrzostwach Polski jest „oczywistą oczywistością“.

Warto też przyjrzeć się Julii Kot, która wiekowo jest w drugim roku juniorki młodszej. W październiku ubiegłego roku na ogólnopolskich konsultacjach wygrała dystans 2000 metrów z juniorkami starszymi. - W tym roku spróbujemy też wystawić ją do biegów z juniorkami starszymi na oficjalnych zawodach - zdradza Wojciech Załuski.

Piotr Różalski na mecie triathlonu (fot. Marek Lewski)

Zobaczymy co z tego wyjdzie... Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku możemy doczekać się w Elblągu żeńskiej seniorskiej dwójki. Julia Kot jako juniorka będzie miała prawo startu w zawodach seniorskich, a do pary miałaby Martę Witkowską, która obecnie jest zawodniczką Politechniki Opole. Faktycznie przebywa w Elblągu i w Silvancie opiekuje się najmłodszym narybkiem.

Piotr Różalski wrócił do kajaków

Grupą juniorów zajmuje się nowy (choć nie do końca) trener Piotr Różalski. Pewną ciekawostką jest fakt, że jest to były trener... Wojciecha Załuskiego. Elbląską przystań zna..., o to nożna być spokojnym. Ostatnio znany był ze swoich startów w triathlonie: startował m. in. na mistrzostwach świata w triathlonie na Hawajach w 2019 r. W Elblągu mogliśmy mu kibicować podczas Garmin Iron Triathlon. W ubiegłym roku nowy/stary trener kajakarzy wygrał klasyfikację na dystansie 1/2 Ironmana. W grupie juniorów trenuje 10 zawodników dla których imprezą docelową będą mistrzostwa Polski Juniorów.

Do tego dochodzą młodzicy, gdzie już pokazało się kilka talentów m. in. Kajetan Domżalski, Dominik Kamecki, Krzysztof Ulanowski i Kamil Kulma. A w klubie czekają na kolejne talenty. - Zapraszamy dzieciaki od trzeciej klasy szkoły podstawowej do treningów w klubie. Wszystkiego nauczymy, zabierzemy na obozy... - zaprasza Wojciech Załuski.

My ze swojej strony poinformujemy, że treningi odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 16 oraz w sobotę o godzinie 9 na przystani przy ul. Radomskiej. Informacje o treningach można bezpośrednio uzyskać u trenera Wojciecha Załuskiego; nr tel.: 793 420 499. Pewną ciekawostką jest też fakt, że kiedy dzieci trenują „profesjonalnie“, rodzice mogą zająć się kajakarstwem turystycznym Najmłodsza grupa trenuje pod okiem Marty Witkowskiej i Adama Załuskiego, który niedawno dołączył do sztabu szkoleniowego kajakarzy. Elbląscy kibice kojarzą go z występów w elbląskich drużynach piłki ręcznej. - U nas odpowiada za treningi ogólnorozwojowe - wyjaśnia Wojciech Załuski.

Jak można się zorientować z powyższego tekstu sztab szkoleniowy kajakarzy powiększył się. Obecnie tworzą go: Wojciech Załuski, Piotr Różalski, Marta Witkowska, Mirosław Kreczman, Agnieszka Banaś i Adam Załuski. W planach jest także organizacja zawodów w Elblągu. - Podczas Dni Elbląga lub Dni Chleba chcielibyśmy zorganizować Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa we wszystkich kategoriach wiekowych - zdradza trener elbląskich kajaków.