Karaś chce pobić kolejny rekord świata!

Pochodzący z Elbląga Robert Karaś w poniedziałek o godz. 7 rozpoczął próbę bicia rekordu świata na dystansie pięciokrotnego Ironman. Przed nim 19 km pływania, 900 km na rowerze i 211 km biegu!

Robert Karaś jest aktualnym rekordzistą świata na dystansie podwójnego i potrójnego Ironmana. Pierwszy z dystansów (7,6 km pływania, 360 km na rowerze i 84,4 km biegu) ukończył w 2019 roku w czasie 18 godzin i 44 minut, drugi (11,4 pływania, 540 km na rowerze i 126,6 km biegu) - w 2018 roku w 30 godzin i niecałe 49 minut, zdobywając w obu przypadkach tytuł mistrza świata.

W poniedziałek, 28 czerwca, o godz. 7 rano we francuskiej miejscowości Colmar rozpoczął kolejne wyzwanie. Tym razem czeka na niego dystans pięciokrotnego Ironman, czyli 19 km pływania, 900 km na rowerze i 211 km biegu! A chce tego dokonać w czasie poniżej 71 godzin, 7 minut i 24 sekund, bo tyle wynosi ustanowiony w 2019 roku rekord świata Niemca Richarda Junga, który również będzie startował we francuskich zawodach.

- Cel. Nowy rekord świata. Link do śledzenia wyników wrzucimy przed startem. Trzymajcie kciuki – napisał elbląskie triathlonista na swoim profilu facebookowym.

Robert Karaś ma 31 lat, pochodzi z Elbląga. - Po raz pierwszy triathlon zobaczyłem na You Tube. Widziałem, jak zawodnicy Ironman kończyli ten wyścig - nawet na kolanach, zmęczeni, odwodnieni. Nie mogłem w to wszystko uwierzyć i sam chciałem się przekonać, jak to smakuje, jakie to jest trudne, poczuć ten ból. Po pierwszym Ironmanie od razu wiedziałem „to jest to”. Zakochałem się w tym sporcie – tak Robert Karaś mówił o swoich początkach w triathlonie podczas jednego ze spotkań w Elblągu, które odbyło się dwa lata temu.

- Mój przykładowy tydzień składa się z 18 jednostek treningowych, od poniedziałku do soboty - mówił wówczas Robert Karaś. - Każdego dnia mam pływanie, rower i bieg. Niedziela jest na regenerację. Na treningu pływackim spędzam około godziny i 15 minut, w tym czasie przepływam 4-5 km. Na rowerze spędzam podczas jednego treningu od 2 do 4 godzin, maksymalnie pięć, to zależy od okresu treningowego. I pokonuje wtedy na rowerze 60-150 km podczas jednostki treningowej. Jeśli chodzi o bieganie, to średnio w tygodniu pokonuję około 100 km, na każdym treningu ok. 20 km – opowiadał „człowiek z żelaza”.

Czy Robertowi uda się pobić rekord świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana? Jego zmagania można śledzić na bieżąco tutaj. W zawodach na tym dystansie bierze udział 20 sportowców, w tym trzech Polaków. Przed nimi prawie trzy doby rywalizacji z konkurentami i samym sobą.