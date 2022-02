Kibicuj Kamili

Dziś (4 lutego) w Pekinie odbyła się uroczystość otwarcia igrzysk olimpijskich. Reprezentacja Polski liczy 30 kobiet i 27 mężczyzn. Wśród nich jest wychowanka Orła Elbląg - Kamila Stormowska. Pierwszy start - już jutro.

Elblążanka trenuje short track. Na chińskich igrzyskach wystartuje na dystansie 1000 i 1500 metrów sztafetach (kobiet i mieszanej). Dla Kamili Stormowskiej będzie to debiut na igrzyskach olimpijskich. Wychowanka Orła do stolicy Chin jedzie głównie zebrać doświadczenia, ale... Short track jest na tyle nieobliczalną dyscypliną, że po cichu liczymy na niespodziankę. Helena Pilejczyk do Squaw Valley też nie jechała po medal. - Mam nadzieję, że start w Igrzyskach w Pekinie zaliczę do udanych, będę miała dobre wspomnienia z Pekinu. Jadę tam z planem dobrych startów. Chciałabym, żeby każdy z nich dawał mi dużo radości - mówiła Kamila Stormowska cytowana przez portal interia.pl

Przypomnijmy, że wychowanka elbląskiego Orła ma już sukcesy w gronie seniorów. 16 lutego 2020 podczas zawodów Pucharu Świata w Dordrechcie zajęła trzecie miejsce na 500 metrów. Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski. W okresie juniorskim (w 2017 r.) zdobyła złoto i srebro podczas olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy.

Starty Kamili Stormowskiej na igrzyskach olimpijskich:

5 lutego (godz. 13:23) - sztafeta mieszana; kwalifikacje

(godz. 13:43) - sztafeta mieszana; ew. półfinały

(godz. 14:18) - sztafeta mieszana - ew. finał

9 lutego (godz. 12:44) - 1000 metrów, kwalifikacje

(godz. 13:35) - sztafeta kobiet; półfinały

11 lutego (godz. 12:00) - 1000 metrów; ćwierćfinały

( godz. 12:55) - 1000 metrów; ew. półfinały

(godz. 13:37) - 1000 metrów; ew. finał

13 lutego (godz. 12:35) - sztafeta kobiet; ew. finał

16 lutego (godz. 12:30) - 1500 metrów; ćwierćfinały

(godz. 13:15) - 1500 metrów; ew. półfinały

(godz. 14:11) - 1500 metrów; ew. finał