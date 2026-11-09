Kibicuj na Biegu Niepodległości! Spotkajmy się 11 listopada

Ponad dwa tysiące uczestników, biało-czerwone barwy i sportowe emocje na ulicach Elbląga. Już w środę, 11 listopada, odbędzie się XII Elbląski Bieg Niepodległości. Na starcie zobaczymy zarówno doświadczonych biegaczy, jak i najmłodszych zawodników, ale do stworzenia wyjątkowej atmosfery potrzebni są również kibice! Zapraszamy mieszkańców do wspólnego świętowania i dopingowania uczestników na trasie.

Tegoroczna edycja Biegu Niepodległości zapowiada się wyjątkowo. Na listach startowych znalazło się 2100 uczestników, a wśród nich biegacze indywidualni, 104 trzyosobowe sztafety oraz 1000 najmłodszych miłośników aktywności fizycznej. Wszyscy spotkają się 11 listopada, by w sportowy sposób uczcić 108. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

W tym roku centrum wydarzeń przenosi się w okolice Placu Jagiellończyka. Start i meta Biegu Głównego znajdą się na ul. Teatralnej, skąd zawodnicy wyruszą na 10-kilometrową trasę składającą się z trzech pętli. Biegacze pojawią się m.in. na ulicach Robotniczej, Rycerskiej, Tysiąclecia, Hetmańskiej, 12 Lutego i Armii Krajowej. To właśnie wzdłuż tych ulic będzie można wspierać uczestników głośnym dopingiem.

Najpierw mali, potem duzi

Sportowe świętowanie rozpoczniemy od Małego Biegu Niepodległości. Pierwsze starty zaplanowano na godz. 10:00, a rywalizację rozpoczną dzieci w wieku 13–14 lat. W kolejnych odsłonach na trasie pojawią się coraz młodsi zawodnicy, aż po maluchy w wieku do dwóch lat, które wystartują o godz. 12:00. Dla wielu z nich będzie to jedna z pierwszych okazji do poczucia atmosfery prawdziwego wydarzenia biegowego.

O godz. 13:00 na Placu Jagiellończyka rozpocznie się wspólna rozgrzewka z Magdaleną Krupą. Następnie przyjdzie czas na uroczyste otwarcie zawodów, a punktualnie o 13:30 wystartuje Bieg Główny na 10 km oraz Sztafety. Zawodnikom towarzyszyć będą pacemakerzy z Bartnicki Team Elbląg, którzy pomogą im utrzymać tempo i powalczyć o wymarzone wyniki.

Twój doping ma znaczenie!

Nie trzeba zakładać butów biegowych i przypinać numeru startowego, żeby stać się częścią tego wydarzenia. Wystarczy przyjść na trasę, zabrać biało-czerwoną flagę i wesprzeć zawodników. Głośny doping potrafi dodać energii szczególnie wtedy, gdy na kolejnych kilometrach zaczyna brakować sił. Zachęcamy więc mieszkańców do kibicowania zarówno najmłodszym, jak i dorosłym uczestnikom. Pamiętajmy jednocześnie o zachowaniu bezpieczeństwa i pozostawieniu biegaczom wolnej trasy.

Sport, zdrowie i wspólne świętowanie

Tegorocznemu Biegowi Niepodległości towarzyszy również kampania profilaktyczna „Wąsopad”, zachęcająca mężczyzn do regularnych badań i dbania o własne zdrowie. Jej hasło – „Pobiłeś życiówkę? Teraz pobij wymówkę!” – przypomina, że troska o zdrowie jest równie ważna jak sportowe osiągnięcia.

Przed nami dzień pełen emocji, uśmiechów i biało-czerwonej energii. Niezależnie od tego, czy będziecie na starcie, mecie, czy wśród kibiców, warto spędzić 11 listopada razem i poczuć atmosferę elbląskiego święta biegania.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące harmonogramu, odbioru pakietów startowych, trasy, zaplecza dla zawodników oraz utrudnień w ruchu znajdziecie w artykule na mosir.elblag.eu.

Do zobaczenia na trasie!

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe

Partnerzy: Kwiaciarnia Zielony Gaj, Centrum Ubezpieczeń Expert, Nauka Jazdy Expert, Ubezpieczenia Expert, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej