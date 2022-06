Kickboxer i strażak ze srebrnym medalem Pucharu Świata

W Budapeszcie odbył się Puchar Świata w kickboxingu, to jedyne takie zawody z tego cyklu w tym roku. Na zawody przyjechali najlepsi kickboxerzy, taekwondecy, karatecy z całego świata. Srebrny medal zdobył Adrian Durma, zawodnik UKS Silvant Elbląg.

Adrian Durma rywalizował w kategorii do 74 kg w formule Light Contact, gdzie doszedł do finału, zdobywając srebrny medal. Losowanie i droga do finału była ciężka. W pierwszej walce Adrian zmierzył się z utytuowanym Ivonovem Latchezarem z Bułgarii, kolejnym przeciwnik pochodził z Argentymy Colsani Lautaro, którego pokonał wysoko na punkty. O wejście do finalu zmierzył się z zawodnikiem Taekwondo Słoweńcem Simonem Zajec, wygrywając u wszystkich sędziów jednogłośnie na punkty. Finał, ze względu na odniesione kontuzje przed turniejem i po rozmowie z trenerami kadry narodowej, Adrian został zmuszony oddać walkowerem.

Przed elbląskim zawodnikiem jeszcze kilka ważnych sprawdzianów i trenerzy nie chcieli ryzykować pogłębieniem kontuzji. Zawodnik UKS Silvant jest jednym z najbardziej utytuowanych zawodników należący do ścisłej światowej czołówki. W Polsce jest uważany za najlepszego zawodnika lightcontact bez podziału na kategorie wagowe.

- Jestem bardzo zadowolony z wyniku, choć mam niedosyt. Oddać finał walkowerem z powodu kontuzji nie jest to łatwą decyzją dla zawodnika, wolalbym przewalczyć finał bez względu na wynik, to jest finał, ale po rozmowie z trenerami podjęliśmy wspólnie taką decyzję. W tym przypadku zdrowie było ważniejsze a przede mną jeszcze kilka wyzwań. Ostatni czas był dla mnie bardzo napięty. Moim głównym celem były egzaminy w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w między czasie były mistrzostwa polski do których musiałem się przygotować i formą do oby dwu zawodów nie była taka jak na każdy turniej, nie lubię jeździć przygotowany na pół gwizdka. Puchar stał na wysokim poziomie, to jedyna tak duża impreza w tym roku przed mistrzostwami europy co spowodowalo ze przyjechala elita światowego kick bixingu. Tu dużym wyróżnieniem było znaleźć się w ósemce. Stoczyłem trzy mocne pojedynki do finału wygrywając je wysoko na punkty i utwierdzając swoją pozycję w świecie. W przygotowaniach do turnieju i wyjazdach wspiera mnie Pan Ariel Zubiel z firmy WAITW, dzięki niemu mogę rywalizować na największych turniejach z najlepszymi zawodnikami co zdecydowanie podnosi poziom sportowy. Przede mną jeszcze kilka wyzwań i bede mógł chwilę odpocząć. Największa impreza czeka mnie w listopadzie, będą to Mistrzostwa Europy które odbędą się w Turcji - opowiada zawodnik UKS Silvant Adrian Durma.