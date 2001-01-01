Kogo wylosowali elblążanie w Wojewódzkim Pucharze Polski

Drewneks Sampława, Polonia Lidzbark Warmiński i Znicz Biała Piska będą rywalami elbląskich drużyn w trzeciej rundzie Wojewódzkiego Pucharu Polski. Mecze rozegrane zostaną 17 września.

Najłatwiejszego rywala trafiła Olimpia Elbląg. Drewneks Sampława (gmina Lubawa) występuje w czwartej grupie A klasy. Po dwóch kolejkach ma na koncie porażkę (1:2 z Zamkiem Szymbark) i zwycięstwo (2:0 z KS Mroczno). W WPP do tej pory piłkarze z Sampławy wyeliminowali MKS Działdowo (2:0 u siebie) i Czarnych Rudzienice (1:1; w karnych 5:4 u siebie). Drewneks to stosunkowo moda drużyna w rozgrywkach WMZPN bierze udział od sezonu 2020/21, w sezonie 2022/23 wywalczył awans do A klasy. „Olimpia Elbląg, chyba przedwczesny finał trafił. Dla takich losowań żyją małe kluby, do zobaczenia!” - tak zespół z Sampławy skomentował wynik losowania w komentarzu w mediach społecznościowych Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Olimpia w pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej w dramatycznych okolicznościach wyeliminowała DKS Dobre Miasto (2:1 w Dobrym Mieście). Mecz trzeciej rundy odbędzie się na boisku Drewneksu.

Najtrudniejsze zadanie czeka rezerwy Olimpii. Drużyna Bartłomieja Florka trafiła na lidera IV ligi – Polonię Lidzbark Warmiński. Rywal żółto-biało-niebieskiej młodzieży w ubiegłym sezonie spadł z III ligi i jak na razie robi wszystko, aby szybko do niej wróci. W IV lidze prowadzi z kompletem punktów (12 punktów w 4 meczach). Poloniści są też bramkostrzelną drużyną, do tej pory w lidze trafiali 16 razy. W Wojewódzkim Pucharze Polski strzelają równie skutecznie: w pierwszej rundzie pokonali w Miłomłynie miejscową Tęczę 16:0, w drugiej w Ornecie wyeliminowali Błękitnych 4:0.

Rezerwy w pierwszej rundzie na wyjeździe pokonali 3:1 Victorię Bartoszyce, w drugiej mieli grać z KS Wojciechy. Rywal wycofał się z rozgrywek i elblążanom przyznano walkowera. Mecz z Polonią odbędzie się w Elblągu.

Na silnego rywala trafiła też Concordia. Znicz Biała Piska to beniaminek III ligi. Rozgrywek nie zaczął jednak dobrze, w czterech meczach drużyna Znicza zdobyła tylko punkt. W Wojewódzkim Pucharze Polski, w pierwszej rundzie mieli wolny los, w drugiej pokonali na wyjeździe Pogoń Ryn (5:0).

Concordia w drugiej rundzie pokonała 6:0 Agat Jegłownik (mecz odbył się w Elblągu; formalnie gospodarzem był Agat), w pierwszej również 6:0, tym razem w Górowie Iławeckim z miejscową Cresovią.

Mecz ze Zniczem odbędzie się w Elblągu

Rozegranie meczów trzeciej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski zaplanowano na 17 września.