Kolejny ekscytujący tydzień z MOSiR-em

Najbliższy tydzień Wakacji z MOSiR-em znowu zapowiada się bardzo ciekawie. Przed nami kolejna dawka dobrej zabawy z nutką rywalizacji. Jesteście ciekawi, jakie wydarzenia sportowo-rekreacyjne czekają na Was wkrótce? Zajrzyjcie do artykułu, a na pewno znajdziecie coś dla siebie, coś dla dzieci i coś dla całej rodziny.

Popołudniowa wycieczka rowerowa (wtorek, 23 lipca, 17:00)

Tym razem pojedziemy w kierunku Rubna przez Modrzewinę, wzdłuż północnej granicy Elbląga. Przyjrzymy się tamtejszym terenowym ścieżkom i drogom, pokonując dystans około 25 km. Startujemy we wtorek, 23 lipca, o godz. 17:00 z pętli na ul. Ogólnej, a naszą jazdę zakończymy około godz. 20 w lodziarni nad rzeką Elbląg.

Zawody na rolkowisku (środa, 17 lipca, 17:00)

Rolkowisko to chętnie wybierany przez elblążan obiekt sportowy. Nie mogło więc zabraknąć zawodów właśnie na rolkach. A będzie to tor przeszkód z różnymi stacjami, przygotowany specjalnie na tę okazję przez trenerów UKS Wikingowie. Zanim rozpoczną się zawody, każdy uczestnik będzie miał okazję poznać i pokonać przeszkody lub zaliczyć zadania. Zapisy na miejscu na Lodowisku Helena przed samymi zawodami. Udział w zawodach możliwy jest jedynie w kasku, w razie potrzeby będą one dostępne.

Rodzinny festyn na Torze Kalbar (czwartek, 18 lipca, 16:00)

Wspaniała zabawa gwarantowana będzie w najbliższy czwartek, a to za sprawą festynu na Kalbarze, który odbędzie się pod hasłem: Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Będą dmuchańce, zabawy i animacje, będzie można obejrzeć pojazdy służb mundurowych czy spróbować chodzić w alkogoglach. To będzie dzień pełen atrakcji.

Duathlon w Bażantarni (sobota, 20 lipca, 11:00)

Duathlon, czyli zawody rowerowo-biegowe. Na terenie miejskiego parku leśnego Bażantarnia dzieci i młodzież (od 0 do 15 lat) będą mieli okazję, aby pobiegać i pojeździć rowerem w ramach jednej imprezy. Dla każdego przygotowane będą odpowiednie trasy, łatwiejsze dla młodszych, trudniejsze dla starszych dzieci. Biuro zawodów będzie mieściło się na polanie z wiatami od godz. 10. Obowiązują zapisy.

Strefa gier i rolkowisko na Helenie (pon. śr.pt., 9:00-18:00; wt. czw., 9:00 – 19:00)

Od poniedziałku do piątku na Lodowisku Helena czekają na was atrakcje – cymbergaj, stoły do tenisa stołowego i piłkarzyków oraz trampoliny. Ponadto do Waszej dyspozycji pozostaje rolkowisko, które wymaga od Was jedynie posiadania rolek lub wrotek (brak wypożyczalni).

Biegamy z Bartnicki Team (pon., śr., pt., 18:30)

Grupa miłośników biegania w terenie zaprasza na darmowe treningi. Spotykamy się trzy razy w tygodniu, a miejscem zbiórki jest Muszla Koncertowa w Bażantarni. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą dużo pozytywnej energii i wygodny, sportowy strój.

Zajęcia z Wikingami (wt. i czw., 17:30-19:00)

Razem z UKS Wikingowie mamy dla Was dodatkowe dwie propozycje – grę w hokeja dla zaawansowanych (we wtorki) oraz naukę jazdy na rolkach (w czwartki). Spotkajmy się na rolkowisku!

Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji „Wakacje z MOSiR-em” są bezpłatne.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami i nie ominąć żadnego wydarzenia. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie, a na Tik Toku filmiki. Szczegółowy program Wakacji Z MOSiR-em dostępny jest TU.

Zachęcmy również do odwiedzenie Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, gdzie przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, dostępne będą dmuchane tory przeszkód w cenie standardowego biletu wejścia.