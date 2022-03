Koniec przerwy. Czas do stołów

Jeden przegrany tie-break zadecydował o tym, że drugą rundę II ligi tenisa stołowego elbląski Mlexer zagra w grupie walczącej o utrzymanie. O to jesteśmy spokojni, ale formalności trzeba dopełnić przy stole. W niedzielę elblążanie rozpoczną rundę rewanżową.

Rundę zasadniczą tenisiści stołowi Mlexera Elbląga zakończyli na ósmym miejscu (w przypadku, kiedy dwie drużyny dobyły tę samą liczbę punktów, na wyższej pozycji klasyfikowano zwycięzcę bezpośredniego meczu). I mogą sobie pluć w brodę. Do awansu do czołowej szóstki (walczącej o awans na zaplecze ekstraklasy) zabrakło punktu. W 11 starciach elblążanie zdobyli 11 punktów, na co złożyło się pięć zwycięstw, jeden remis i pięć porażek.

O tym jak bardzo mało zabrakło do awansu do czołowej szóstki najlepiej (z perspektywy czasu) świadczy sytuacja z meczu czwartej kolejki. W Józefowie elblążanie walczyli z miejscowym IKRTS – em. W starciu nr 3 reprezentujący gospodarzy Bartosz Lebrecht zmierzył się z Andrzejem Makowskim. Dwa pierwsze sety wygrał elblążanin, tenisista IKRTS zdołała jednak wyrównać stan rywalizacji. W decydującym piątym secie doszło do walki na przewagi, ostatecznie starcie do 12 wygrał gospodarz. IKRTS zremisował ten mecz 5:5, a po zakończeniu rundy zasadniczej okazało się, że nad Mlexerem ma właśnie ten punkt przewagi i to zespół z tego klubu będzie rywalizował w czołowej szóstce. O to „oczko” nie można mieć pretensji tylko do Andrzeja Makowskiego. W ww. meczu z IKRTS wystarczyło, żeby elbląski „drugi stół” zdobył punkt więcej. Albo zremisować któryś z przegranych 4:6 meczów. A czasem wystarczyło wygrać jednego tie breaka.

Nie udało się – beniaminek będzie walczył o utrzymanie. Wypracowana przewaga punktowa nad strefą spadkową i koniec kryzysu sugerują, że pod względem sportowym można być o Mlexer spokojnym.

Elblążanie rundę zasadniczą zaczęli zaskakująco dobrze: po czterech kolejkach mieli na koncie siedem punktów. Porażka z rezerwami Energii Morlin Ostróda była „wliczona w koszty”. Jak się później okazało remis w czwartej kolejce z IKRTS Józefów był początkiem problemów. Następne pięć spotkań elblążanie.. przegrali i przez moment znajdowali się w strefie spadkowej II ligi. Zdecydowano się na radykalne środki i najsłabszego w drużynie Krystiana Kawiaka zastąpiono Wiktorem Francem. Zmiana dała efekt: w trzech ostatnich meczach elblążanie zainkasowali komplet punktów i... dziś mogą sobie pluć w brodę, że nie wykorzystali szansy na walkę w pierwszej szóstce.

Podczas rundy zasadniczej w barwach Mlexera wystąpiło siedmiu zawodników. Najlepiej z nich punktowali: Piotr Kołaciński (17 zwycięstw i 5 porażek) oraz Andrzej Makowski (16 zwycięstw i 4 porażki). Elbląscy liderzy znajdują się w czołówce naszej grupy II ligi jeżeli chodzi o zdobycze punktowe.

Skład początkowo uzupełniali dwaj młodzi zawodnicy z Ostródy: Wojciech Chrząszcz (8 zwycięstw i 14 porażek) oraz Krystian Kawiak (3 zwycięstwa i 11 porażek). Kiedy sytuacja w tabeli się skomplikowała, zdecydowano się na zmiany. Krystiana Kawiaka zastąpił Wiktor Franc (5 zwycięstw i 1 porażka). To był jak się później okazało „w dziesiątkę”. Przy okazji rozdzielono duet „pierwszego stołu”.

W dwóch meczach wystąpili też zawodnicy drugiej drużyny Mlexera (rywalizującej w III lidze) Tomasz Libura i Łukasz Susło. Niestety obaj przegrali po dwa pojedynki. To pokazuje różnicę pomiędzy drugą, a trzecią ligą, gdzie rezerwy Mlexera są wiceliderem tylko z jedną porażką.

Co nas czeka w rundzie rewanżowej? O utrzymanie (z II ligą pożegnają się dwa ostatnie zespoły) Mlexer walczyć będzie w grupie drużyn z miejsc 7 – 12. Zgodnie z regulaminem gospodarzem meczów w drugiej rundzie są zespoły, które w pierwszej grały na wyjeździe. Dzięki temu elblążanie w Hali Sportowo Widowiskowej zagrają cztery razy. Tylko z AZS UWM Mlexer zagra w Olsztynie. Spośród najbliższych rywali tylko z drużyną Coccine GKTS Wiązowna elblążanie przegrali w pierwszej rundzie – w Wiązownej było 7:3 dla gospodarzy. Punkty z rundy zasadniczej zostają zachowane.

Tabela II ligi (grupy mazowiecko - warmińsko – mazurskiej) po rundzie zasadniczej

1) Energa Morliny II Ostróda 20 pkt., 92:18

2) KTS Nowy Dwór Mazowiecki 17 pkt, 71:39

3) Spójnia Warszawa 16 pkt, 69:41

4) Return Piaseczno 13 pkt, 59:51

5) IKRTS Józefów 12 pkt, 61:49

6) Spalona Mleczarnia Lupus Warszawa 12 pkt, 61:49

- - -

7) Coccine GKTS Wiązowna 11 pkt, 57:53

8) Mlexer Elbląg 11 pkt, 61:49

9) MUKS Beinteractive Gąbin 8 pkt, 43:67

10) KTS Kozienice 6 pkt, 40:70 pkt

11) AZS UWM English Perfect Olsztyn 6 pkt, 39:71

12) Victoria Jedlińsk 0 pkt, 7:103

KS Lima Pruszków wycofała się z rozgrywek

Wyniki Mlexera:

vs AZS UWM English Perfect Olsztyn (dom) 9:1

vs KTS Kozienice (wyjazd) 6:4

vs Energa Morliny II Ostróda (dom) 2:8

vs IKRTS Józefów (wyjazd) 5:5

vs Return Piaseczno (dom) 4:6

vs KTS Nowy Dwór Mazowiecki (wyjazd) 4:6

vs Spójnia Warszawa (dom) 4:6

vs Coccine GKTS Wiązowna (wyjazd) 3:7

vs Spalona Mleczarnia Lupus Warszawa (dom) 7:3

vs Victoria Jedlińsk (dom) 8:2

vs MUKS Beinteractive Gąbin (wyjazd) 9:1

Terminarz grupy 7 – 12

vs AZS UWM English Perfect Olsztyn (wyjazd) – 13 marca

vs KTS Kozienice (dom) – 27 marca

vs MUKS Beinteractive Gąbin (dom) – 3 kwietnia

vs Victoria Jedlińsk (dom) – 15 maja

vs Coccine GKTS Wiązowna (dom) – 22 maja