Kopernikowska setka

Rocznicę 550. urodzin Mikołaja Kopernika będziemy świętowali na dwóch kołach. Najdłuższa edycja tegorocznych Miejskich Wycieczek Rowerowych zabierze nas do Braniewa i Fromborka, śladami wielkiego astronoma i naukowca. Ruszamy w niedzielę, 18 czerwca, o godzinie 8:00 z ronda im. Bitwy pod Grunwaldem.

Pierwsze kilometry trasy pokonamy w Gronowie Górnym i jak jego sama nazwa mówi, będzie pod górę. Zobacz mapę - 100 km. Czeka nas podjazd wzdłuż drogi S22 do węzła Dębica, gdzie skręcimy na Kamiennik Wielki, a potem przez Kwietnik i Zastawno dotrzemy do Młynar. Dalsza droga będzie prowadziła przez Chruściel i Bemowiznę do Braniewa. Stąd pojedziemy do Fromborka, gdzie będziemy mieli możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. To będzie na 70 km trasy i zostanie nam ostanie 30 km prowadzące przez Pogrodzie, Milejewo do Elbląga.

Tempo jazdy będzie spokojne, w granicach 17 km/h, dopasowane do długości trasy, warunków terenowych i pogody. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Dłuższy postój będzie w bufecie we Fromborku. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy się około godziny 18:00 jest bezpłatny, lecz obowiązują zapisy za pomocą formularza Google do wyczerpania limitu 60 miejsc.

Każdy uczestnik powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Z uwagi na liczne podjazdy rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB) oraz trekkingowych i gravelowych wyposażonych w działające przerzutki.

Wzorem lat ubiegłych, także w roku 2023, trwa konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach w 2023 roku), zatem prosimy o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, we współpracy z: PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki i Gminą Elbląg.