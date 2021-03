Koszykarki Truso potrzebują pieniędzy na walkę o mistrzostwo

9700 zł potrzebują koszykarki Truso, aby pojechać na turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt. Mistrzynie województwa warmińsko – mazurskiego można wesprzeć na zbiórce na jednym z portali crowdfundingowych.

Koszykarki U15 Truso Elbląg w tym sezonie bez straty punktów wygrały w tym sezonie ligę warmińsko – mazurską. Smaku porażki doznały dopiero w trzecim meczu finału strefowego, kiedy to po zaciętej walce przegrały z gdyńską Arką. Ale po prawdzie – to był już mecz bez znaczenia: dzięki wcześniejszym wysokim zwycięstwom nad Jedynką Nidzica (99:46) i Basketem Kielno (108:33) elblążanki awansowały do turnieju ćwierćfinałowego. Los skierował elblążanki do Bochni, gdzie zmierzą się z TS MOSiR Bochnia, Bogdanka AZS UMCS Lublin i RMKS Rybnik.

I tu zaczynają się problemy finansowe. Koszykarki Truso potrzebują 9700 zł, żeby na turniej pojechać. W tym celu uruchomiły zbiórkę na portalu crowdfundingowym. „Dziewczyny pracowały bardzo ciężko na ten sukces kilka lat. Po drodze odnosiły wiele sukcesów i to nie tylko w koszykówce. Zajmowały wysokie miejsca na ogólnopolskich turniejach koszykówki. W jednym z największych turniejów koszykówki w Polsce "ELBASKET" w 2018 zajęły II, a w 2019 I miejsce! W 2019 roku wywalczyły również tytuł Wicemistrza Polski zajmując II miejsce na Finale Krajowym w Koszykówce dziewcząt Szkół Podstawowych w Żyrardowie! Od kilku lat co sezon uczestniczą w rozgrywkach pomorskiej oraz warmińsko-mazurskiej ligi koszykówki zajmując wysokie podia! Dziewczyny wielokrotnie zdobywały także medale w zawodach lekkoatletycznych.” - możemy przeczytać na stronie zbiórki.

Dygresja od autora tekstu: Mam nadzieję, że ta historia skończy się podobnie jak w przypadku siatkarek Truso. Uda się znaleźć sponsorów i dziewczyny pojadą. I będziemy trzymać kciuki, żeby awansowały dalej.

Link do zbiórki jest tutaj.