Koszykarki Truso w finale mistrzostw Polski!

kadr z transmisji na YT PZKosz

Zrobiły to! Koszykarki Truso Elbląg po raz drugi z rzędu awansowały do turnieju finałowego mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt do lat 15. Elblążanki zajęły drugie miejsce na turnieju półfinałowym w Żyrardowie.

Koszykarki Truso Elbląg ponownie wywalczyły awans do finały mistrzostw Polski w koszykówce do lat 15. I znów swoim kibicom zafundowały emocje. Zaczęło się tradycyjnie, od trzęsienia ziemi, czyli porażką z MKS Polkowice. To było w piątek elblążanki wysoko przegrały pierwszą kwartę (10:36), a później nie zdołały odrobić strat. I w sobotę doszło do „meczu o wszystko”. Zarówno Truso, jak i rywal – Trójka Żyrardów musiały wygrać, aby myśleć o awansie. I tu ciekawostka: obie drużyny spotkały się w ubiegłym roku na turnieju finałowym. Wtedy lepsze okazały się koszykarki z województwa łódzkiego. Wczoraj elblążanki wzięły srogi rewanż i pokonały Trójkę Żyrardów 81:46. Warto zwrócić uwagę na trzecią kwartę, kiedy to koszykarki z Elbląga pozwoliły wrzucić sobie tylko cztery punkty. Dziś trzeba było poradzić sobie z mistrzem województwa mazowieckiego – MKS Grójec. Ciekawe spotkanie, w którym podopieczne Magdaleny Kołackiej przez pierwsze 20 minut cierpliwie budowały przewagę. W 15. minucie spotkania zawodniczki z Grójca po raz kolejny dogoniły elblążanki i wyszły na jednopunktowe prowadzenie (21:20). I to było wszystko. Potem hasło Go Truso zostało wcielone w życie. Trzecia kwarta wygrana ośmioma punktami, czwarta – trzynastoma. I mają to! Elblążanki drugi raz z rzędu awansowały do turnieju finałowego. Razem z nimi o medale powalczą: Zagłębie Sosnowiec, Enea AZS Poznań, Politechnika Gdańsk, Ślęza Wrocław, MUKS Poznań, Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski i MKS Polkowice. Wyniki Truso na turnieju półfinałowym w Żyrardowie Truso Elbląg vs MKS Polkowice 71:92 (10:36, 22:24, 18:17, 21:15) Truso Elbląg – Trójka Żyrardów 81:46 (22:16, 19:14, 14:4, 26:12) Truso Elbląg – MKS Grójec 82:56 (16:13, 16:14, 20:12, 30:17) Truso Elbląg: Victoria Rocka, Aleksandra Niedzielska, Pola Wyżkiewicz, Anna Zyzek, Wiktoria Łyczek, Aleksandra Gocek, Lidia Domeracka, Maja Ćwiklińska, Zuzanna Kamińska, Inga Malinowska, Rozalia Sznajder. Zespół prowadzą : Magdalena i Wiktoria Kołackie.

SM