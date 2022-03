Koszykarki Truso w półfinale MP

Koszykarki Truso awansowały do półfinału Mistrzostw Polski Juniorek. Podopieczne Magdaleny Kołackiej zajęły drugie miejsce w turnieju ćwierćfinałowym w Krasnym na Podkarpaciu.

Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się koszykarki Truso na ćwierćfinałowym turnieju Mistrzostw Polski Juniorek (do lat 17). W pierwszym meczu elblążanki zmierzyły się z MKS Polkowice. I niestety była to bolesna lekcja koszykówki - mecz skończył się wynikiem 100:57 dla polkowiczanek.

W drugim spotkaniu Truso zmierzyło się z Pompax Tęcza Leszno. Dla obu drużyn był to mecz o wszytko, gdyż pierwsze starcie oba zespoły przegrały. Starcie lepiej zaczęły rywalki, które po pierwszej kwarcie wygrywały 26:17. Potem rozpoczęło się mozolne odrabianie strat przez elblążanki. Minuta do końca pierwszej połowy. Dwa osobiste Victorii Rockiej i elblążanki po raz pierwszy w tym meczu wychodzą na prowadzenie (37:36). 12 sekund później rywalki wykorzystują jeden rzut osobisty. Remis. 40 sekund do końca wejdzie pod kosz Karoliny Ziółkowskiej, która ustala wynik pierwszych 20 minut na 39:37.

W trzeciej kwarcie podopieczne Magdaleny Kołackiej powiększyły przewagę do 10 punktów. Czwarta kwarta przyniosła kolejne emocje. Tęcza zdołała zniwelować straty do jednego punktu (61:60). I to było na tyle, na co było ją stać. Elblążanki ogarnęły chwilową niemoc i cały mecz wygrały 71:65.

Trzecie spotkanie, w którym rywalem Truso były gospodynie SPZ WJM Gmina Krasne, było kolejnym starciem o wszystko. Oba zespoły miały bilans 1:1. Zwycięzca awansował, przegrany żegnał się z mistrzostwami. Zacięta pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 19:16 dla elblążanek. W drugiej kwarcie podopieczne Magdaleny Kołackiej rozgromiły gospodynie turnieju 31:14. I w zasadzie było po meczu. W drugiej połowie elblążanki nie dały sobie wydrzeć zwycięstwa i całe spotkanie wygrały 80:61.

- Niesamowity sukces naszych koszykarek, które w większości są młodsze od swoich rywalek. Tworzymy historię, brawo team - napisał MKS Truso na swoim profilu na Facebooku.

Victoria Rocka została wybrana do piątki All Stars turnieju.

Wyniki Truso Elbląg w ćwierćfinale Mistrzostw Polski

vs MKS Polkowice 57:100 (14:28, 6:26, 21:27, 16:19)

vs Pompax Tęcza Leszno 71:65 (17:26, 22:11, 18:10, 14:18)

vs SPZ WJM Gmina Krasne 80:61 (19:16, 31:14, 14:16, 16:15)

Truso: Maja Ćwiklińska, Lidia Domercka, Natalia Gruz, Wiktoria Łyczek, Katarzyna Mital, Aleksandra Niedzielska, Victoria Rocka, Rozalia Sznajder, Karolina Ziółkowska, Anna Zyzek

Trenerki: M.Kołacka, W.Kołacka, I.Małgorzaciak-Niedzielska