KPR Elbląg z nowym trenerem

Szczypiorniści I-ligowego Klubu Piłki Ręcznej przygotowania do sezonu 2021/2022 rozpoczęli pod okiem nowego szkoleniowca i zarazem byłego elbląskiego zawodnika Damiana Malandy.

KPR Elbląg, wcześniej Meble Wójcik Elbląg prowadzony był przez trenera Grzegorza Czaplę. W zespole nadszedł czas na zmiany. Zarząd klubu zdecydował się zatrudnić na stanowisko szkoleniowca byłego szczypiornistę Damiana Malandy. 39-latek urodził się w Krośnie Odrzańskim, a pierwsze kroki w piłce ręcznej stawiał w UKS Wejherowo. W Szkole Mistrzostwa Sportowego był rozgrywającym, jednak przesunięto go na pozycję obrotowego. Następnym krokiem była gra w gdańskim Wybrzeżu. W 2005 roku przeniósł się do elbląskiego Techtransu Darad. Damian Malandy z tą drużyną wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W Elblągu spędził kilka sezonów, z roczną przerwą na Juranda Ciechanów.

fot. arch. Anna Dembińska

Karierę zawodniczą zakończył w 2017 roku. Nie rozstał się jednak z piłką ręczną, bo swoje umiejętności przekazywał młodym adeptom tej dyscypliny w Handballowym Elblągu. - Mój kontrakt z zespołem będzie obowiązywał przez najbliższy sezon. Pierwszy raz poprowadzę zespół seniorski, wcześniej trenowałem najstarszą grupę chłopców w Akademii Handballowy Elbląg i z oczywistych względów nie będę już mógł dalej tego robić. Pozostaje mi im kibicować, bo robią fajną rzecz dla dzieci i juniorskiej piłki ręcznej w Elblągu - powiedział nowy trener KPR Elbląg.