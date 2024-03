Krok w stronę awansu

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg w swoim drugim meczu 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych pokonały UKS Vambresia Wąbrzeźno 37:23. Przed drużyną Marty Czapli ostatni pojedynek, którego stawką jest awans do kolejnego etapu.

Piłkarki Energi MKS Truso udział w 1/16 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych rozpoczęły od przegranej z UKS Varsovia 24:27. Elblążanki ambitnie walczyły o korzystny rezultat w tym spotkaniu, jednak musiały pogodzić się z porażką. Dziś (23 marca) drużyna Marty Czapli miała łatwiejsze zadanie, bowiem walczyła z UKS Vambresia Wąbrzeźno, która wysoko przegrała swój pierwszy mecz ze Szczypiorniakiem Ustka 21:34.

Pierwsze minuty pojedynku z Vambresią nie zwiastowały wysokiej wygranej Truso. Co prawda, po dwóch golach Nikoli Jankowskiej, elblążanki prowadziły 2:1, jednak w kolejnych minutach gra była bardzo wyrównana i co rusz na tablicy wyników widniał remis. W 10. minucie było 6:6. Potem parkiet należał do gospodyń, które grały dobrze w ataku, obrona również funkcjonowała i w ciągu siedmiu minut rywalki straciły aż sześć goli, a zdobyły zaledwie jeden. Do 22. do 27. minuty nastąpiła kolejna seria miejscowych, tum razem czterobramkowa i tablica wyników wskazywała 17:9. Przyjezdnym udało się odrobić jedno trafienie i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 18:11.

Początek drugiej połowy przypominał początek pierwszej, gra była bardzo wyrównana. Bramki padały naprzemiennie i tablica wyników wskazywała 20:13. Potem gospodynie znów włączyły wyższy bieg i rzuciły aż osiem bramek z rzędu. Elblążanki miały już piętnaście goli więcej od rywalek i mogły spokojnie kontrolować przebieg spotkania. Przyjezdne próbowały odrobić przynajmniej część strat, jednak gospodynie im na to nie pozwoliły. Podopieczne Matry Czapli walczyły do ostatnich minut i ostatecznie pokonały Vambresie 37:23.

- Pomimo wczorajszej przegranej podniosłyśmy głowy do góry i z pozytywnym nastawieniem podeszłyśmy do dzisiejszego meczu z Wąbrzeźnem. Początek meczu był zacięty, ale dzięki skutecznej obronie i celnych trafieniach wyszłyśmy na prowadzenie. Jutro czeka nas trudny przeciwnik. Jest to nam dobrze znany zespół, ale nie spuszczamy głów i zrobimy wszystko by wygrać mecz i mieć możliwość zagrania w 1/8 mistrzostw Polski. Kibicom zapewnimy emocje i obiecujemy, że zostawimy serca na boisku - powiedziała po meczu Nikola Jankowska i Katarzyna Kwiatkowska.

Energa MKS Truso Elbląg - UKS Vambresia Wąbrzeźno 37:23 (18:11)

Truso: Dziadowiec, Didłuch - Jankowska 10, Kwiatkowska 7, Ziemińska 6, Jurek 4, Ratajczyk 4, Kolasa 3, Szulc 2, Golon 1, Biernat, Buraczewska, Fudal, Tomaszewska.

Dzięki tej wygranej Truso zachowało szansę na awans do 1/8 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych. Warunek jest jeden, w niedzielę muszą pokonać Szczypiorniak Ustka. Początek spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz. 12, wstęp wolny.

Terminarz 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych:

Piątek (22 marca):

16:00 Szczypiorniak Ustka - UKS Vambresia Wąbrzeźno 34:21

18:00 Energa MKS Truso Elbląg - UKS Varsovia 24:27

Sobota (23 marca):

15:00 UKS Varsovia - Szczypiorniak Ustka 23:22

17:00 Energa MKS Truso Elbląg - UKS Vambresia Wąbrzeźno 37:23

Niedziela (24 marca):

10:00 UKS Vambresia Wąbrzeźno - UKS Varsovia

12:00 Energa MKS Truso Elbląg - Szczypiorniak Ustka