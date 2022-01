8 lutego w Elblągu rozpocznie się kurs na sędziego koszykówki. Warmińsko-Mazurski Związek Koszykówki zaprasza wszystkich chętnych, którzy w tym roku ukończą co najmniej 16 lat.

Chętni do udziału w kursie na sędziego koszykówki proszeni są o zgłoszenia telefoniczne do 7 lutego pod nr tel. 501 681 154. Koszt kursu to 200 zł (w cenie jest koszulka sędziowska). Zajęcia będą odbywać się w hali MOS przy ul. Kościuszki w każdy wtorek o godz. 17. Pierwsze zaplanowano na 8 lutego. W sumie w trakcie kursu odbędzie się kilkanaście spotkań.

- Zachęcamy wszystkich, którzy lubią koszykówkę i chcą przekonać się, jak ciekawym zajęciem może być sędziowanie tej dyscypliny sportu – zachęcają organizatorzy.