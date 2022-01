Kurs trenerski w Elblągu, koordynator Olimpii zaprasza

Fot. Pixabay

Osoby, które chcą swoją pasję do piłki nożnej przełożyć na pracę trenerską, mają okazję na zdobycie pierwszych uprawnień w organizowanym w Elblągu kursie Grassroots C. Trener koordynator Olimpii Elbląg Karol Przybyła zaprasza podkreślając jednocześnie, że może to być pierwszy krok do rozpoczęcia przygody trenerskiej w akademii żółto-biało-niebieskich.

- Absolwentami tego kursu są m.in. obecni lub byli piłkarze drugoligowej Olimpii, także osoby, które już pracują w naszym klubie. Otwiera się zatem możliwość na poszerzenie wiedzy i zdobycie niezbędnej licencji, która jest pierwszym etapem w drodze do zostania trenerem - poinformował Karol Przybyła. Owy kurs odbył się już w naszym mieście w przeszłości, chociażby w listopadzie 2018 r. Wówczas uprawnienia zdobyli m.in. kapitan drużyny seniorskiej Kamil Wenger, także byli już zawodnicy Olimpii: Tomasz Lewandowski, Mateusz Bogdanowicz, Jakub Bojas oraz Anton Kolosov. Wśród uczestników kursu znaleźli się także Damian Ziemiańczyk (obecnie trener rocznika 2014 oraz sekcji dziewcząt), również Tomasz Gapski (trener rocznika 2009). - Zapraszamy wszystkich elblążan do zapisu na kurs trenerski. Procedura rejestracji odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl. Zapisy trwają do końca stycznia. - dodał Przybyła. Dyplom Grassroots C umożliwia prowadzenie drużyny z B klasy i A klasy, a także zespoły młodzieżowe do lat 13. Dopiero po roku można poszerzyć swoje kompetencje o kolejną licencję, czyli UEFA B (upoważnia trenowanie w V lidze i wszystkie grupy młodzieżowe). Po kolejnym roku można ubiegać się o UEFA A, która pozwala na pracę już w II lidze. Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

qba