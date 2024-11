Łączy ich dart

– Potrzebne są tutaj precyzja, skupienie i odpowiednie ustawienie ręki. Dart to bardzo trudna gra. Oczywiście niezwykle ważne są regularne treningi – mówi Bogdan Gruchot z Tczewa, jeden z zawodników startujących w Pucharze Polski w darta, który w weekend odbywa się w Elblągu. Zdjęcia.

Bogdan Gruchot (58 lat) z Tczewa w darta gra od trzech dekad. – Moja przygoda z dartem zaczęła się, gdy mieszkałem w Holandii. Tam jest on bardzo popularny. Grałem wówczas typowo rekreacyjnie. Gdy wróciłem do Polski, poszukałem w okolicach Tczewa klubu. Od tego czasu gram regularnie, startuję w zawodach – mówi pan Bogdan.

Zawodnik podkreśla, że dart, jak niektórym mogłoby się wydawać, nie jest wcale łatwą grą. – Potrzebne są tutaj precyzja, skupienie i odpowiednie ustawienie ręki. Do tego dochodzą treningi, w moim przypadku głównie domowe. W klubie spotykamy się na turniejach i meczach. Dzisiaj startuję w Pucharze Polski i wyjście z grupy byłoby piękne – mówi pan Bogdan.

Piotr Michalak, prezes Elbląskiej Kuźni Darta, która jest organizatorem weekendowego turnieju, mówi, że dart to gra, która uzależnia. Ten, kto spróbował jej raz, chętnie do niej wraca. – Tutaj mamy wspaniałe emocje, jest adrenalina oraz spotkanie z innymi ludźmi. To idealna gra, by poznać nowe osoby. Możemy nie tylko grać, ale też wymienić doświadczenia, czy po prostu porozmawiać. I to nie tylko o darcie, o innych sprawach i rzeczach też. Oczywiście wszystko w duchu rywalizacji – mówi Piotr Michalak.

W weekend w Elblągu rozegrane będą łącznie trzy turnieje. – W piątek (22 listopada) był to turniej deblowy, w sobotę pierwszy turniej z cyklu Pucharu Polski, w którym zbiera się punkty do tej klasyfikacji. Liczymy na udział 80 zawodników, Elbląg reprezentuje około 20 osób. Inne reprezentowane w turnieju miasta to między innymi: Gdańsk, Gdynia, Tczew, Szczytno, Olsztyn, Lubawa – wylicza Piotr Michalak.

Elbląg ma mocną drużynę. – W Polsce północnej należymy do czołówki, mamy zawodników w pierwszej dziesiątce. Mamy też zawodników, którzy już wygrywali zawody Pucharu Polski. Zachęcamy wszystkich do gry w darta. Elbląska Liga Darta spotyka się co tydzień, we wtorki od godz. 18 w Pizzerii Planeta. Wystarczy przyjść i spróbować swoich sił – zachęca Piotr Michalak i dodaje – Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować ten turniej.

Zawody odbywają się w Hotelu Młyn. Ich organizatorem jest Elbląska Liga Darta. Wyniki podamy po podsumowaniu turnieju przez organizatora.

