Łap okazję! Najtańsze pakiety do zdobycia jeszcze tylko dziś

Jubileuszowa 15. edycja Elbląskiego Biegu Piekarczyka zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nadchodzi unikalna okazja dla wszystkich pasjonatów biegania. Jeszcze tylko dziś (29 lutego) masz możliwość skorzystania z promocyjnej ceny na zakup pakietu startowego. Nie przegap okazji i zapisz się już teraz.

Elbląski Bieg Piekarczyka to nie tylko kolejna impreza sportowa w naszym mieście. To wyjątkowe wydarzenie, które towarzyszy nam już od 15 lat, za każdym razem tworząc niezapomnianą atmosferę. W tym roku czeka nas jeszcze więcej emocji oraz jeszcze więcej niespodzianek, ale na przedstawienie ich szczegółów przyjdzie jeszcze pora.

Choć do 9 czerwca pozostało jeszcze sporo czasu, zainteresowanych udziałem w XV Biegu Piekarczyka zachęcamy już teraz do zapoznania się z obowiązującą promocją. Tylko do końca lutego opłata za bieg główny to okrągłe 50 złotych, a za Mini Bieg Piekarczyka 25 zł. Ceny pakietów będą wzrastać - im bliżej do biegu, tym wyższa cena. Warto się więc pospieszyć i skorzystać z okazji zanim ucieknie.

Pakiet startowy to nie tylko numer i unikatowy medal, który czekać będzie na mecie. To również uczestnictwo w największej imprezie biegowej w Elblągu, możliwość zdobycia niezapomnianych doświadczeń, ale przede wszystkim - to okazja na niezapomnianą przygodę, do udziału w której zapraszamy wszystkich bez wyjątku.

Dlaczego warto się zapisać już teraz? Po pierwsze, zaoszczędzisz pieniądze, korzystając z promocyjnej ceny. Po drugie, zyskasz dodatkową motywację do treningów, mając pewność, że już teraz jesteś częścią tego wielkiego wydarzenia. A po trzecie, wspierasz lokalną społeczność sportową i kulturę.

Nie zwlekaj, czas ucieka szybciej niż myślisz! Skorzystaj z okazji i zapisz się na Elbląski Bieg Piekarczyka już dziś. Niech 15. edycja tego wyjątkowego biegu będzie dla Ciebie niezapomnianym przeżyciem! Wejdź na elektronicznezapisy.pl i dołącz do nas.

Konkurs dla szkół i przedszkoli

W tym roku mobilizujemy i zapraszamy elbląskie przedszkola i szkoły do udziału w akcji na najliczniejszą placówkę startującą w Biegu Piekarczyka. Aby wziąć w nim udział, wystarczy podczas rejestracji dziecka wpisać odpowiednią nazwę przedszkola lub szkoły w rubryce formularza zgłoszeniowego. Dla tych, którzy już zapisali swoje dziecko, istnieje również możliwość uzupełnienia danych poprzez wysłanie ich na adres imprezy@mosir.elblag.eu (imię, nazwisko, data urodzenia dziecka). Dla zwycięzców przygotowaliśmy nagrody w postaci sprzętu sportowo-rekreacyjnego o wartości 1000 zł. Więcej informacji o konkursie przeczytasz tutaj.

Organizatorami XV edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.