Lidia Czarnecka na ME w szachach

Od 17 do 19 grudnia w katowickim Spodku odbywały się Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych. UKS "Skoczek" Elbląg reprezentowała Lidia Czarnecka.

Elbląska zawodniczka uzyskała bardzo dobre wyniki po 11 rundach :

Szachy szybkie - European Blitz and Rapid Chess Championship - RAPID:

IV miejsce wśród 99 zawodniczek

I miejsce "The best women player born 2003 or later"

I miejsce "The best polish women player born 2003 or later"

X miejsce "The best player with ranking 2000 or less"

Szachy błyskawiczne - European Blitz and Rapid Chess Championship - BLITZ:

X miejsce "The best women player"

II miejsce "The best women player women born 2003 or later"

XXXVI miejsce - grupa mieszana 360 zawodników "The best player with ranking 2000 or less"