List otwarty w sprawie SP 11

Do naszej redakcji dotarł list otwarty, podpisany przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 11, skierowany do prezydenta Elbląga, Rady Miejskiej i Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu. Publikujemy go w całości.

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie dotarła do naszej szkoły - SP11 - zaskakująca informacja o braku zgody na utworzenie od nowego roku szkolnego klasy czwartej sportowej o profilu koszykówka. Tym większe było zdziwienie, gdy kilka dni temu z doniesień prasowych dowiedzieliśmy się, że w SSP3 ma powstać taka klasa, chociaż wcześniej nie było jej tam w planach.

Jesteśmy dotknięci i nie kryjemy swojego oburzenia takim potraktowaniem naszej szkoły. Bez jakichkolwiek konsultacji, wcześniejszych zapowiedzi, bez przedstawienia racjonalnych powodów ktoś postanowił zniszczyć blisko 30-letni dorobek koszykarski SP11. Decyzją urzędniczą zamierza się przekreślić bogate doświadczenie trenerskie, współpracę całej społeczności szkolnej i tradycje szkoły. Tożsamość „Jedenastki” nierozerwalnie wiąże się z koszykówką. Budowaliśmy ją razem – uczniowie, nauczyciele i rodzice – przez wiele lat. Dzisiaj jesteśmy kojarzeni w mieście właśnie z tą dyscypliną sportu.

W SP11 koszykówka króluje od początku lat dziewięćdziesiątych, od 1996 roku mamy klasy sportowe. Przez ten czas wzbogaciliśmy i dostosowaliśmy bazę sportową do potrzeb treningowych młodych koszykarzy.

Szkoła to jednak przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, to ich ciężka praca, talent, ich pasje i marzenia. Miłością do koszykówki staramy się zarażać już najmłodszych uczniów. Nasi trenerzy prowadzą zajęcia dla przedszkolaków („Wesoła Mandarynka”) i uczniów klas 1-3 („Wesoła Pomarańcza”). Dzięki temu nie mieliśmy nigdy problemu z naborem do czwartej klasy sportowej.

Propagujemy koszykówkę wśród dzieci i młodzieży w Elblągu, ale też promujemy nasze miasto. Od 1997 roku SP11 jest organizatorem ogólnokrajowego turnieju Elbasket. Przygotowanie szkoły do rozgrywek turniejowych, w których bierze udział kilkadziesiąt drużyn z całego kraju, wymaga zaangażowania i pełnej współpracy wszystkich nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców. Podkreślić należy, że w budynku szkoły zawodnicy mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie i boiska do mini-koszykówki. Elbasket to za każdym razem ogromne przedsięwzięcie, ale dzięki pracy wielu osób kończył się zawsze organizacyjnym sukcesem. Obecnie SP11 w Elblągu zajmuje ważne miejsce na mapie szkolnych imprez koszykarskich w Polsce.

Pragniemy podkreślić, że na odpowiednie prowadzenie klas sportowych o profilu koszykówka wpływa wiele czynników. Przez 30 lat jako szkoła zdobyliśmy cenną wiedzę i doświadczenie. Możemy dzisiaj z dumą wymieniać liczne sukcesy naszych koszykarzy – zarówno te dawniejsze jak i bieżące.

Nieustannie od 1992 roku drużyny koszykówki zarówno dziewcząt jak i chłopców sięgają po najwyższe trofea na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym. Jednym z ostatnich osiągnięć, sprzed pandemii, jest zajęcie II miejsca w Finale Krajowym Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt – 2019 r. W roku szkolnym 2020/2021 drużyna dziewcząt pod kierunkiem trenerki p. Magdaleny Kołackiej awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Polski Kadetek. Na początku maja 2021r. nasze koszykarki będą walczyły o półfinał, a potem - w co wierzymy - zagrają w finale.

Od 1999 roku aż 175 naszych uczniów dostało powołanie do kadry województwa warmińsko-mazurskiego. Warto wspomnieć, że jedenastu absolwentów SP11 trafiło do grona zawodników ekstraklasy. Wśród nich, na przestrzeni ostatnich lat, znaleźli się: Bartosz Majewski, Mateusz Stawiak, Agnieszka Przybytek (Haryńska) i Oskar Życzkowski.

Oczywiście z dumą obserwujemy karierę Przemka Zamojskiego i Mateusza Kostrzewskiego, którzy należą do Kadry Polski i teraz mają szansę na udział w Olimpiadzie w Tokio. Cieszymy się również, że wielu absolwentów „Jedenastki” zdobyło uprawnienia trenerskie lub sędziowskie i w ten sposób kontynuuje swoją przygodę z koszykówką.

To, co się dzieje wokół szkolnego sportu w Elblągu, a szczególnie wokół koszykówki, budzi nasz niepokój. Nie rozumiemy decyzji, które prowadzą do odebrania nam możliwości kształcenia młodych koszykarzy. Mamy przecież doświadczenie, możliwości lokalowe i kadrowe, mamy liczne osiągnięcia. Jesteśmy szkołą z tradycjami koszykarskimi, z czego słyniemy nie tylko w Elblągu, ale w środowisku koszykarskim w całej Polsce. To nasz dorobek, z którego jesteśmy dumni.

Zwracamy się z prośbą o ponowne rozważenie tematu szkolnej koszykówki w Elblągu. Liczymy na zmianę decyzji w sprawie klasy czwartej sportowej, która mogłaby powstać od nowego roku szkolnego w SP11 i na umożliwienie nam dalszego kształcenia młodych koszykarzy. Pragniemy nadal popularyzować tę piękną dyscyplinę sportu wśród dzieci i młodzieży z całego Elbląga.

Z wyrazami szacunku

Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej nr11

im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu

Od redakcji: Z naszych informacji wynika, że do Urzędu Miejskiego oprócz listu otwartego trafiła także petycja w sprawie szkoły, sporządzona przez rodziców, poparta ponad 760 podpisami. Jest w niej apel m.in. apel o zgodę na przeprowadzenie naboru do klasy IV sportowej o profilu koszykówka w SP 11.