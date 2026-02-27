Lodowisko czy basen, co wybierzesz na weekend?

Przed nami ostatni lutowy weekend. Jeśli szukasz pomysłu na aktywny czas w mieście – bez wyjazdów, bez długich przygotowań – sprawdź, co czeka na Ciebie na Lodowisku Helena oraz Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. Dwa różne klimaty, jedna wspólna idea - aktywność.

Lodowisko Helena – ślizgawki dopasowane do każdego

Tafla przy ul. Karowej to przestrzeń zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z łyżwami, jak i dla osób czujących się na lodzie bardzo swobodnie. W piątki czeka na Was sesja o godzinie 18:00 i 19:10. Rodziny z dziećmi oraz osoby stawiające pierwsze kroki na łyżwach zapraszamy szczególnie w soboty i niedziele o 13:10. To spokojniejsza sesja, sprzyjająca nauce i wspólnemu spędzaniu czasu. W weekend ślizgawki odbywają się również o 14:20, 15:30 i 16:40, dzięki czemu łatwo dopasować wizytę do własnych planów.

Dolinka – trzy strefy, wiele możliwości

Jeśli bliżej Ci do wody niż do lodu, idealnym kierunkiem będzie Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, czynne codziennie od 6:00 do 22:00.

Strefa rekreacyjna to przestrzeń dla rodzin i osób szukających swobodnej zabawy. Basen z hydromasażami, sztuczna fala, grzybek wodny czy masaże ścienne pozwalają aktywnie spędzić czas, a najmłodsi mogą korzystać z bezpiecznego brodzika z wodnymi atrakcjami.

Strefa sportowa to 25-metrowy basen z ośmioma torami – propozycja dla tych, którzy chcą potraktować wizytę treningowo albo po prostu popracować nad kondycją.

Strefa relaksu z saunami, wannami z hydromasażem, basenem schładzającym i podgrzewanymi leżakami pozwala wyciszyć się po intensywnym tygodniu. To dobre miejsce, by złapać oddech i zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami.

Weekend to najlepszy moment, by zrobić coś dla siebie – niezależnie od tego, czy wybierzesz ślizgawki na lodzie, czy kilka długości w basenie. W Elblągu znajdziesz miejsca gdzie możesz odpocząć i oderwać się od elektroniki. Wystarczy z nich skorzystać.