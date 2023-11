Lodowisko opanowane przez short track

Ponad 200 zawodników z całej Polski. Do tego sportowcy z Litwy i Ukrainy. W roli gospodarzy Orzeł Elbląg. Na lodowisku Helena trwają Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short tracku. Zobacz zdjęcia.

Od wczoraj (3 listopada) na elbląskim lodowisku „Helena“ trwają Ogólnopolskie Zawody Rankingowe w short tracku. To jeden z elementów realizacji programu „Złota Łyżwa”, który „jest największym w Polsce, kompleksowym programem upowszechniania i popularyzacji łyżwiarstwa szybkiego adresowanym do dzieci ze szkół podstawowych, realizowanym przez Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego przy współpracy z Okręgowymi Związkami, klubami sportowymi, samorządami lokalnymi oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.” - możemy przeczytać na stronie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

W Elblągu są rozgrywane trzecie zawody z tego cyklu. Dwa poprzednie odbyły się w Sanoku (przełom września i października) oraz Giżycku (w październiku). Na lodowisku Helena zobaczymy zawodników od najmłodszych do seniorów. Na starcie zameldowało się ponad 200 zawodników z całej Polski oraz zawodnicy z Ukrainy i Litwy. . Honoru gospodarzy bronią sportowcy Orła Elbląg.

- Short track zacząłem trenować rok temu. Lubię szybko jeździć, rodzice mnie zaprowadzili i mi się spodobało. Jeszcze żadnego większego sukcesu nie mam, ale liczę, że po elbląskich zawodach to się zmieni - mówi 10. letni Igor Woźnicki z Orła Elbląg.

- Z naszego klubu wystartuje 10 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. O medale będzie trudno - mówi Ireneusz Borowiecki, trener Orła Elbląg. - W kategorii open wystawiamy juniorów B, którzy będą rywalizować ze swoimi starszymi kolegami z kategorii Junior A i seniorami.

W piątek i sobotnie przedpołudnie rywalizują młodsi, sobotnie popołudnie i niedziela będzie należała do juniorów C, B, A i seniorów. Wstęp na zawody jest bezpłatny.