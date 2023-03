Lodowisko pomysłem na weekend

Kalendarzowa zima powoli dobiega końca, jednak przewidywane prognozy pogody zdają się mieć odmienne zdanie. Śnieżny klimat ma swoje plusy, z uwagi na kojarzące się z nim aktywności na lodzie, do czego pragniemy serdecznie zachęcić mieszkańców Elbląga i okolic.

Zimowa aura wciąż nam towarzyszy, a jej nieodzownym elementem są przede wszystkim lód i łyżwy. Jazda na tafli jest doskonałym pomysłem na spędzenie wolnego z rodziną czy przyjaciółmi oraz sposobem na odreagowanie po wymagającym tygodniu pracy. Odpowiednim miejscem na zrealizowanie takowych planów jest Lodowisko Helena znajdujące się przy ul. Karowej.

We wtorki i czwartki ślizgawki odbywają się o 18:00 oraz 19:00, a dodatkowo, przez jedną godzinę, towarzyszą im nauki jazdy, z których mogą skorzystać mogą dzieci (wtorek), młodzież i dorośli (czwartek). Instruktorem takowych zajęć jest profesjonalna trenerka łyżwiarstwa figurowego, na co dzień szkolącą łyżwiarzy UKS Szóstka Elbląg. Jednorazowy koszt uczestnictwa to 13 zł (dzieci) oraz 16 zł (młodzież i dorośli).

Łyżwiarski weekend na „Helenie” zaczyna się w piątek. Tego dnia wejście na lód możliwe jest o 18:00 i 19:00, zaś w sobotę i niedzielę w następujących godzinach: 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50. By wejść na lód nie trzeba mieć własnych łyżew, z uwagi na funkcjonującą na miejscu wypożyczalnię sprzętu, prowadzoną przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 10 złotych. Dodatkowo dzieci podczas zajęć będą mogły także bezpłatnie skorzystać z pingwinka, który pomoże w jeździe.

Opłatę za wstęp na taflę ułatwia elektroniczny biletomat. Dzięki niemu szybko bezgotówkowo można wyposażyć się w bilet i cieszyć się z atrakcji lodowiska. Urządzenie znajduje się przy głównym wejściu Lodowiska Helena.

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi, atrakcyjnymi pozycjami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ten weekend czeka nas dużo aktywności m.in. w Hali Sportowo-Widowiskowej oraz Krytej Pływalni. Szczegóły tutaj.