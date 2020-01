Lodowisko w soboty czynne dłużej

Ferie za pasem, zatem warto już pomyśleć o sportowych atrakcjach. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza nie tylko na bezpłatne ślizgawki, konkursy i imprezy przy tanecznej muzyce. Kryte lodowisko wzbogaci się również o dodatkowe godziny wejść i to nie tylko w czasie trwania ferii.

„Ferie na sportowo – bezpiecznie i zdrowo” – oto hasło, które przyświeca kolejnej edycji elbląskich ferii. Od poniedziałku do piątku trwać będą zajęcia na wszystkich miejskich obiektach. W ofercie znajdują się min. zajęcia na strzelnicy sportowej, jazda dowolna na torze łyżwiarskim czy siatkówka i koszykówka w wodzie. Na lodowisku „Helena” odbędą się natomiast dwa festyny oraz kilka turniejów mini hokeja. W programie znajdzie się również czas na jazdę dowolną.

- Już w najbliższą sobotę, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i sporą frekwencją, będzie można korzystać z krytego lodowiska aż do wieczora, ponieważ uruchamiamy dwie kolejne ślizgawki, o godzinie 18 i 19 – mówi Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy MOSiR. – Jest to zmiana, która obowiązywała będzie również po zakończeniu ferii, w każdą sobotę do końca sezonu. Dodatkowe wejścia na lodowisko dają fanom łyżwiarstwa większe możliwości uczestnictwa w zimowej rekreacji, szczególnie w ferie, gdy czasu wolnego jest więcej.

Szczegółowy program zajęć jest dostępny na stronie MOSiR-u w zakładce Ferie z MOSiR-em 2020. Przypominamy, że okres ferii w naszym województwie trwa w dniach 20 – 31 stycznia. Każdego dnia ferii, na obiektach sportowych MOSiR, odbywać się będą bezpłatne zajęcia i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy.