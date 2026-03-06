UWAGA!

----

Łyżwiarskie Czwartki. Podsumowanie z nagrodami

 Elbląg, Łyżwiarskie Czwartki. Podsumowanie z nagrodami
(fot. MOS Elbląg)

Zakończyła się II edycja zawodów łyżwiarskich dla dzieci i młodzieży. Łyżwiarskie Czwartki im. Heleny Pilejczyk przyciągnęły w tym roku szkolnym dziesiątki uczniów, którzy zbierali medale za każde zawody. Na Lodowisku Helena odbyło się podsumowanie cyklu. Zobacz zdjęcia.

Organizatorzy uhonorowali zwycięzców poszczególnych kategorii, wszystkich systematycznych uczestników, którzy nie opuścili żadnego spotkania oraz szkoły z najlepszą frekwencją. Nagrody wręczali Arkadiusz Kolpert, Dyrektor Departamentu Sportu i Rekreacji, a także Hanna Szuszkiewicz, Dyrektor ZSiPS z OMS w Elblągu. Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.

Łyżwiarskie Czwartki to cykl bezpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych, skierowanych do 6-letnich dzieci i uczniów szkół podstawowych. Celem spotkań jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży z elbląskich szkół
       i przedszkoli.

 

Organizatorem Łyżwiarskich Czwartków jest Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, prezydent Elbląga Michał Missan, MOSIR Elbląg oraz KS ORZEŁ Elbląg.

MOS Elbląg

