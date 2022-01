Łyżwy, baseny i zajęcia z MOSiR-em

Trwają ferie w naszym mieście. Szeroka gama zajęć sportowych i rekreacyjnych dla każdego elblążanina to cecha charakterystyczna oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oprócz tradycyjnych form spędzenia wolnego czasu przed południem, warto także skorzystać z innych naszych propozycji.

Ferie z MOSiR-em to szereg darmowych atrakcji. Można przyjść na Lodowisko Helena, na Tor Kalbar, na Krytą Pływalnię oraz na Halę Sportowo-Widowiskową. Odbywają się tam ciekawe zajęcia z wielu dyscyplin, animacje, konkursy i wspólne zabawy. Plan imprez dostępny jest tutaj.

Jednak warto przypomnieć, że cały dzień można korzystać z oferty wszystkich obiektów sportowych w Elblągu. Popołudniowe wejścia na ślizgawki na Lodowisku Helena w czasie ferii odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku o 18:00 i 19:00. Natomiast w sobotę i niedzielę o 12.30, 13.30, 14.40, 15.40 i 16.50. Warto pojeździć także na Torze Kalbar, od poniedziałku do piątku o 18:30, w sobotę o 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, natomiast w niedzielę o 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30. Ceny biletów na ślizgawki zarówno na Lodowisku, jak i na Torze to 7 zł bilet ulgowy i 10 zł bilet normalny.

Każdego dnia tygodnia czynne jest Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. W godzinach od 6 do 22 możemy przyjść na basen sportowy lub strefę rekreacyjną. Jest mnóstwo wodnych atrakcji, zjeżdżalni i zabawek, które umilą czas każdemu, kto zdecyduje się zrelaksować w tym funkcjonalnym obiekcie. Do tego można zrelaksować się w jacuzzi czy w strefie saun.

Można również skorzystać z Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej, która w czasie ferii od poniedziałku do piątku czynna jest w godzinach 9 – 21.30, w soboty od 7 do 18. W niedzielę basen jest nieczynny.

Dostępna jest także nowo otwarta siłownia MOSiR, która mieści się w budynku Lodowiska Helena. Korzystać z niej można przez cały tydzień. Od poniedziałku do piątku od 8 do 17 po wcześniejszej rezerwacji, a od 17 do 21 bez konieczności rezerwacji. W weekendy siłownia czynna jest od 8 do 20. Więcej informacji znajduje się na stronie MOSiR.

W czasie ferii odbywają się również wszystkie zajęcia w ramach Aktywuj się z MOSiR-em: Zumba (wtorek i czwartek godz. 19.30), Turbo Spalanie (środa 18.30), Joga (środa 19.30), Aqua Fitness w CRW Dolinka (wtorek i czwartek godz. 20.00), Aqua Fitness w Krytej Pływalni (środa i piątek godz. 20.00), Aerobik w wodzie dla Seniorów w Krytej Pływalni (sobota 11.00 i 12.00), Nauka jazdy na łyżwach (wtorek 18.00).

Zasady bezpieczeństwa

W związku z sytuacją wywołaną przez pandemię dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom korzystającym z obiektów sportowych MOSiR. Prosimy o zachowanie minimum 1,5 metra odstępów, zakrywanie usta i nosa w obiektach zadaszonych (lodowisko, hala i baseny) oraz o stosowanie się do poleceń obsługi, komunikatów zamieszczonych na terenie obiektu i wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów.