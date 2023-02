Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna wzywa. Pozostały ostatnie miejsca!

Już tylko dwa miesiące pozostały do drugiej edycji wydarzenia: Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna, największej tego typu imprezy w regionie elbląskim. Warto się pospieszyć z zapisami, bo na niektórych dystansach na liście startowej pozostały już ostatnie wolne miejsca.

Pierwsza edycja Ultra Wysoczyzny, jaka odbyła się w ubiegłym roku, okazała się dużym sukcesem organizacyjnym i promocyjnym. Na zaproszenie organizatora, firmy Labosport, w zawodach wystartowało wówczas około 700 osób z całej Polski. Już teraz wiemy, że w tegorocznej edycji wystartuje jeszcze więcej zawodników.

- 22 kwietnia zapraszamy na drugą edycję. Zawodnicy po raz kolejny będą mogli rywalizować na 4 dystansach. Na najdłuższym (Ryk Jelenia, 80 km) – i najkrótszym (Pisk Lisa, 12 km) pozostały już ostatnie wolne miejsca. Warto się pospieszyć z zapisami – mówi Piotr Matkiewicz z firmy Labosport Polska. – Chcemy, by Ultra Wysoczyzna się rozwijała, by przyjeżdżało do nas coraz więcej miłośników tej formy aktywnego spędzania czasu. Co roku chcemy proponować jakieś nowinki, promować nasz region nie tylko pod względem sportowym, ale także kulturowym, historycznym i kulinarnym. Stąd współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i samorządami. Wkładamy w tę imprezę bardzo dużo serca, pasji i zaangażowania, dlatego cieszę się, że w tym roku uroki Wysoczyzny Elbląskiej pozna jeszcze więcej biegaczy. A jest to wyjątkowa kraina, która posiada wielki potencjał turystyczny – podsumowuje Piotr Matkiewicz.

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to jedna z największych tego typu imprez w północnej Polsce. Uczestnicy mają do wyboru dystanse o długości 80 km, 54 km, 24 km i 12 km, na których łączne przewyższenia sięgają od 500 do 1900 metrów. Odbędą się także zawody dla dzieci na 200, 500 i 1000 m.

Wszystkie szczegóły i link do zapisów znajdziecie na stronie ultrawysoczyzna.pl

Sponsor tytularny: Meble Wójcik

Sponsorzy: Brooks, Lira Lighting

Gospodarze: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Nadleśnictwo Elbląg

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym zawodów