Mecz na rzecz Erwiny Ryś-Ferens

Urodziła się w Elblągu. Przez wiele lat reprezentowała nasz kraj na najważniejszych zawodach dla łyżwiarzy szybkich, czterokrotnie startowała na igrzyskach olimpijskich. Erwina Ryś-Ferens toczy walkę z ciężką chorobą. Jej rodzina zbiera pieniądze na rehabilitację i dostosowanie mieszkania do jej potrzeb.

Urodzona w Elblągu Erwina Ryś-Ferens to jedna z najwybitniejszych polskich zawodniczek w łyżwiarstwie szybkim. Obecnie walczy z ciężką chorobą. - Rak kości odebrał jej to na czym swoją karierę zbudowała, silne nogi. Rak mocno się rozgościł i odebrał możliwość chodzenia. Mama nie czuje nóg i wymaga całodobowej opieki – informuje jej rodzina. - Niezbędna jest rehabilitacja i dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby leżącej i na wózku (min. łóżko ortopedyczne, łazienka dla niepełnosprawnych). Tak jak kiedyś mama dawała z siebie wszystko dla Polski, teraz ona potrzebuje pomocy, aby umożliwić jej codzienne funkcjonowanie.

W Internecie, za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl, trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację i dostosowanie mieszkania dla pani Erwiny Ryś-Ferens. - Liczymy na Wasze wsparcie i mamy nadzieję, że teraz też Państwo nie zawiedziecie jej w kibicowaniu, tym razem po dojście do zdrowia. Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną pomoc – informuje rodzina czterokrotnej olimpijki.

Z pomocą ruszył także Elbląg i jego mieszkańcy. 13 września (niedziela) na stadionie przy ul. Agrykola odbędzie się towarzyski mecz piłki nożnej, w którym zmierzą się Oldboje Olimpii Elbląg i Przyjaciele Sportu (godz. 16). Cel to wsparcie prowadzonej zbiórki. Organizatorami wydarzenia są: Oldboje Olimpii Elbląg, Urząd Miejski w Elblągu, Starostwo Powiatowe w Elblągu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz Olimpia Elbląg.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Erwina Ryś-Ferens podczas sportowej kariery reprezentowała barwy Olimpii Elbląg, a później Marymontu Warszawa. Trzy razy była brązową medalistką mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim (Lake Placid 1978, Heerenveen 1985 i Skien 1988), cztery razy reprezentowała nasz kraj na igrzyskach olimpijskich (Innsbruck 1976, Lake Placid 1980, Sarajewo 1984, Calgary 1988). Zdobyła aż 83 tytuły mistrzyni Polski.

Czytaj również: Olimpijka potrzebuje pomocy.