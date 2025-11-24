UWAGA!

Medaliści mini siatkówki w Elblągu

W ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, odbyły się rozgrywki mini siatkówki dziewcząt. Medale zdobyły SSP 3, SP 15 i SP 18. Zobacz zdjęcia.

W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Po fazie grupowej odbyły się m.in. półfinały, mecz o 3 miejsce i finał. Drużyny rozegrały wiele emocjonujących meczów. Pojedynki toczyły się do 2 wygranych setów.

 

Klasyfikacja finałowa:

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków

2. Szkoła Podstawowa nr 15

3. Szkoła Podstawowa nr 18

 

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

 

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.

MOS Elbląg

