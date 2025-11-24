Medaliści mini siatkówki w Elblągu
W ramach XXXX Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu, odbyły się rozgrywki mini siatkówki dziewcząt. Medale zdobyły SSP 3, SP 15 i SP 18. Zobacz zdjęcia.
W turnieju wzięły udział elbląskie Szkoły Podstawowe. Po fazie grupowej odbyły się m.in. półfinały, mecz o 3 miejsce i finał. Drużyny rozegrały wiele emocjonujących meczów. Pojedynki toczyły się do 2 wygranych setów.
Klasyfikacja finałowa:
1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków
2. Szkoła Podstawowa nr 15
3. Szkoła Podstawowa nr 18
Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.
Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.