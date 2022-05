Memoriał Marianny Biskup to cykl spotkań uczniów klas drugich i trzecich elbląskich szkół podstawowych, w którym uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami, już trzeci miesiąc spotykają się i rywalizują w formule gier i zabaw z wątkami lekkiej atletyki oraz gier zespołowych.

To powrót do dawnych „Igrców”, a że istnieje wiele dowodów na to, aby po ostatnich miesiącach zastoju sportowego nasi najmłodsi mogli poczuć, że aktywność jest bardzo wskazana i potrzebna, zostały zorganizowane zawody, które powinny zmotywować do pracy nad sobą tak uczniów, jak i ich opiekunów.

Do tej pory w comiesięcznych mini-zawodach wzięło udział 11 placówek. To cieszy, zważywszy, że kalendarz imprez międzyszkolnych w tym roku wydaje się bardzo napięty. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłości takie zawody będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem i wierzą, że „Igrce” będą zaczątkiem niejednej kariery sportowej.

Wyniki i fotoreportaże z zawodów można śledzić na stronie internetowej.

Już teraz, Dyrektor ZSiPS Hanna Szuszkiewicz zaprasza na finał Memoriału, który zaplanowano na 3 czerwca, na boiskach sportowych przy torze łyżwiarsko-wrotkarskim „Kalbar”.