Miejska Wycieczka Rowerowa już w niedzielę

W niedzielę o godz. 10 ruszy przedostatnia w sezonie 2021 Miejska Wycieczka Rowerowa po okolicach Elbląga. Początek trasy przy rondzie Kaliningrad. Uczestnicy wyruszą do Weklic.

W centrum wsi Weklice powstała krótka ścieżka dydaktyczna z tablicami poświęconymi właśnie Gotom i Gepidom. Tuż za wsią jest natomiast lapidarium kamieni naturalnych i dendrologiczna ścieżka edukacyjna.

Wycieczka wystartuje z ronda Kaliningrad i poruszając się starą drogą krajową nr 7 dotrze do Komorowa Żuławskiego. Płaskie kilometry będziemy kontynuować przez Żuławy Elbląskie z postojem w Lisowie, gdzie zrobimy sobie słodki postój przy sklepie zapewniony przez Gminę Elbląg. Za Krosnem skręcimy w kierunku stadniny koni w Rzecznej. Po dotarciu do Bogaczewa zaczniemy wspinaczkę na Wysoczyznę Elbląską.

Weklice leżą na jej skraju, ale potem zdobywanie metrów przewyższeń na odcinku do Przezmarka nabierze tempa. Z Przezmarka udamy się do Sierpina, skąd po dotarciu do drogi technicznej przy S22 zjedziemy do Gronowa Górnego i zakończymy wycieczkę tam, gdzie się zaczęła. Zobacz mapę - 38 km. Na całej trasie będzie dominowała nawierzchnia asfaltowa różnej jakości, ale pojawią się także betonowe płyty i drogi gruntowe.

Tempo jazdy będzie spokojne, w granicach 14-15 km/h. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Główny postój będzie w Sierpinie, gdzie pizzą ugości nas Jerzy Stanecki, sołtys tej wsi i certyfikowany instruktor survivalu. Pizzę będziemy piec osobiście!

Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie także tradycyjnie słodyczy dla każdego, które od teraz będziemy zawdzięczać Gminie Elbląg. Zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce, która zakończy się około godziny 15 jest bezpłatny.

Przypominamy o trwającym konkursie na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach roku 2021), w którym do wygrania będzie rower ufundowany przez Salon – Serwis Rowerowy Wadecki. Prosimy zatem o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, jeżeli jednak będzie ona niekorzystna, to trasa może ulec zmianie. Rekomendujemy jazdę na rowerach MTB, trekingowych lub gravelowych, bezwzględnie wyposażonych w przerzutki. Prosimy o stosowanie się do wytycznych związanych z pandemią koronawirusa.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki i Gminą Elbląg.

Ruszamy w niedzielę, 24 października o godzinie 10:00 z ronda Kaliningrad.