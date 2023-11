Święty Mikołaj przyjdzie w tym roku odrobinę wcześniej. To za sprawą znanej i lubianej imprezy „Mikołajki na lodzie”, która już 3 grudnia odbędzie się na Lodowisku Helena. Gwarantowany świąteczny nastrój, dobra muzyka i konkursy z nagrodami. Dodatkowo będzie można pomóc naszym czworonożnym przyjaciołom z elbląskiego schroniska.

Byliście grzeczni w tym roku? Niezależnie od Waszej odpowiedzi zapraszamy wszystkich małych i dużych na wyjątkową imprezę „Mikołajki na lodzie”. Wspólnie poczujmy zbliżający się klimat świąt Bożego Narodzenia. Z głośników usłyszycie największe świąteczne hity, które zagra dla Was DJ - „Last Christmas”, „All I Want For Christmas Is You” czy „Merry Christmas Everyone”. Nie zabraknie konkursów, zabaw, animacji i słodkich upominków. W ten dzień dzieci odwiedzi również gość specjalny, z którym każdy będzie mógł zrobić sobie zdjęcie, przybić piątkę i powiedzieć o swoich marzeniach na Gwiazdkę. To wszystko w jedynej w swoim rodzaju atmosferze.

Świąteczna zbiórka dla czworonożnych przyjaciół

Podczas wydarzenia będzie można zrobić coś dobrego. Trwać będzie zbiórka dla czworonożnych przyjaciół z OTOZ Animals w Elblągu. Gorąco zachęcamy wszystkich do wsparcia elbląskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Pamiętajcie – każda forma pomocy jest na wagę złota, a dzięki Waszej hojności możemy uratować życie mieszkańcom schroniska i dać im odrobinę ciepła.

„Mikołajki na lodzie” odbędą się w niedzielę, 3 grudnia, na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1. Bilety dostępne są w zwyczajnych cenach 7,50 zł (ulgowy) oraz 11 zł (normalny). By uczestniczyć w imprezie nie trzeba mieć własnych łyżew. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 10 złotych. Dzieci podczas wydarzenia będą mogły także bezpłatnie skorzystać z pingwinka, który pomoże w jeździe.

Więcej bieżących informacji na stronie www.mosir.elblag.eu.