Mini Olimpiada, czyli rodzinna zabawa w Bażantarni

Sport, ruch i dobra zabawa na świeżym powietrzu – tak zapowiada się kolejna edycja Mini Olimpiady organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W środę, 22 lipca, zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na polanę z wiatami w Bażantarni, gdzie czekać będzie szereg sportowo-rekreacyjnych wyzwań. Początek wydarzenia o godz. 17:00.

Mini Olimpiada to jedna z wakacyjnych propozycji MOSiR-u, która cieszy się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Na uczestników będą czekały specjalnie przygotowane stacje z różnorodnymi zadaniami. Każda konkurencja będzie wymagała nieco innej umiejętności – liczyć się będą sprawność, celność, zwinność, koordynacja ruchowa, a przede wszystkim chęć do wspólnej zabawy.

To wydarzenie, w którym nie liczy się rywalizacja, lecz aktywnie spędzony czas z rodziną. Za ukończenie wszystkich przygotowanych konkurencji każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal oraz drobny upominek.

Aby wziąć udział w Mini Olimpiadzie, należy wcześniej zarejestrować się poprzez formularz Google. Liczba miejsc jest ograniczona do 150 uczestników, dlatego warto nie zwlekać z zapisami. Rejestracja będzie prowadzona do wtorku, 21 lipca, do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie wydarzenia.

Biuro zawodów zostanie otwarte o godz. 16:30 na polanie z wiatami w Bażantarni, a start Mini Olimpiady zaplanowano na godz. 17:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkie dzieci do 12. roku życia wraz z rodzicami do wspólnej, aktywnej zabawy w wyjątkowej scenerii Bażantarni!