Minimalna przegrana Truso

Energa MKS Truso w zaledwie 11-osobowym składzie walczyła z Pyrkami Poznań w rozgrywkach I ligi. Elblążanki robiły co mogły by punkty zostały w Elblągu, niestety przegrały jedną bramką (26:27).

Przed spotkaniem było wiadomo, że nasza drużyna podejdzie do meczu w mocno okrojonym składzie, bowiem część zawodniczek rywalizowała w 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych i tego samego dnia nie mogły zagrać w kolejnym spotkaniu. Do tego kontuzja Nikoli Jankowskiej wyłączyła ją z grania, a wiemy że kapitan Truso to liderka strzelczyń I-ligowych rozgrywek.

Wynik spotkania otworzyła Otylia Szulc. Ta sama zawodniczka, po skutecznym kontrataku, wyprowadziła naszą drużynę na prowadzenie 2:1. Gdy chwilę później do siatki trafiła Hanna Urbaniak, tablica wyników wskazywała 3:2. Potem lepszy moment gry miały przyjezdne i od tego czasu gospodynie goniły wynik. W 16. minucie rzut karny wykorzystała Adrianna Ziemińska i przy stanie 5:6 o przerwę poprosił poznańska trenerka. Pyrki znakomicie wykorzystały rady trenerki i po wznowieniu, przy wzniesionych dłoniach sędziów, wymanewrowały elbląską defensywę i odskoczyły na dwa trafienia. W 24. minucie tablica wyników wskazywała 8:11. Do końca pierwszej części meczu trwała wyrównana walka i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 10:14.

Pierwsze minuty drugiej części meczu to dalsza wymiana ciosów, do stanu 12:16. Potem świetnie zagrała Michalina Kolasa, zdobywając dwie bramki, a na 15:17 trafiła Adrianna Ziemińska. Gospodynie goniły wynik, by w końcu udało im się doprowadzić do wyrównania 20:20. Przyjezdne zaraz znów odskoczyły na dwa gole, jednak gospodynie błyskawicznie doprowadziły do kolejnego remisu. W 55. minucie, po kolejnym kontrataku Gabrieli Urbaniak, było 24:24. Dwie minuty później nadal był remis. Niecelny rzut Elblążanek pozwolił rywalkom na ponowne objęcie prowadzenia. Niestety gospodyniom nie udało się już doprowadzić do kolejnego wyrównania i rzutów karnych. Pyrki wygrały 27:26.

Energa MKS Truso Elbląg - KS Pyrki Poznań 26:27 (10:14)

Truso: Górska - Szulc 5, Ziemińska 5, Urbaniak G. 5, Kolasa 4, Sadowska 3, Urbaniak H. 2, Śliwińska 2, Fudal, Lewandowska, Sankowska.

Kolejne spotkanie I ligi Truso zagra przed własną publicznością we wtorek (17 marca) z AZS PG Gdańsk. Początek meczu w hali przy ul. Kościuszki o godz. 18, wstęp wolny.