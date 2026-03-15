Truso z kompletem zwycięstw!

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso pokonały UKS Banino 27:24 i tym samym wygrały trzeci mecz 1/16 mistrzostw Polski juniorek młodszych. Elblążanki z kompletem zwycięstw z pierwszego miejsca awansowały do kolejnego etapu rozgrywek.

Przypomnijmy, że zawodniczki Truso wygrały pierwsze dwa mecze 1/16 mistrzostw Polski w okazałym stylu. Pojedynek z Vambresią Wąbrzeźno zakończyły wygraną 40:22, a z MKS Kusy Szczecin 38:22. Ostatni rywal naszej drużyny UKS Banino juniorka również odniósł dwa zwycięstwa i ostatni meczu turnieju miał zadecydować o tym, która z drużyn awansuje do kolejnego etapu z pierwszego miejsca.

Pojedynek od pierwszych minut był bardzo wyrównany i w 6. minucie było 6:6. Chwilę później przyjezdnym udało się wyjść na prowadzenie, jednak w kolejnych minutach zdecydowanie lepiej prezentowały się gospodynie. Elblążanki wykorzystały grę w przewadze, świetnie przesuwały się w obronie, kilkukrotnie piłkę odbiła Alicja Wanatowska, a gole na zmianę zdobywały Roksana Biernat i Nicole Pożoga. Od stanu 8:5 sytuacja na parkiecie się odwróciła, teraz to rywalki przejęły inicjatywę i także odpowiedziały czterobramkową serią. W 21. minucie, po trafieniu Hanny Zajączkowskiej, było 9:9. W ostatnich minutach pierwszej części meczu skuteczniejsze były zawodniczki Babina i do przerwy odskoczyły na dwa gole (13:11).

Po zmianie stron przyjezdne utrzymywały dwu-trzybramkowe prowadzenie. W końcu, po golu Roksany Biernat i Aleksandry Ziemińskiej, udało się zniwelować straty do jednego trafienia. Przez kilka kolejnych minut padały bramka za bramkę, by w końcu w 47. minucie, Truso doprowadziło do wyrównania po 20. W dalszym ciągu trwała zacięta walka i trudno było wskazać która z drużyn zwycięży. W 53. minucie tablica wyników wskazywała 23:23 i jak się później okazało był to ostatni remis w tym meczu. Najpierw piłkę odbiła Alicja Wanatowska, a chwilę później Alicja Ratajczyk dała Truso minimalne prowadzenie. Rywalki nie wykorzystały rzutu karnego, a po drugiej stronie piłkę w siatce umieściła Katarzyna Kwiatkowska i nasza drużyna miała dwa gole w zanadrzu. Zawodniczki UKS zdołały jeszcze zdobyć gola kontaktowego, jednak Elblążanki nie dały już sobie odebrać zwycięstwa i pokonałyBanino 27:24.

Truso: Alicja Wanatowska - Roksana Biernat 6, Alicja Ratajczyk 5, Katarzyna Kwiatkowska 5, Aleksandra Ziemińska 5, Nicole Pożoga 4, Lena Tomaszewska 1, Hanna Zajączkowska 1, Paulina Ratajczyk, Nadia Wojtas, Nadia Kozioł, Julia Kordek, Zuzanna Sankowska.

Wyniki wszystkich meczów 1/16:

UKS Banino juniorska - MKS Kusy Szczecin 46:21 (23:8)

Energa MKS Truso Elbląg - UKS Vambresia Wąbrzeźno 40:22 (22:13)

UKS Vambresia Wąbrzeźno - UKS Banino juniorska 23:34 (9:18)

Energa MKS Truso Elbląg - MKS Kusy Szczecin 38:22 (23:14)

MKS Kusy Szczecin - UKS Vambresia Wąbrzeźno 28:30 (14:!5)

Energa MKS Truso Elbląg - UKS Banino juniorka 27:24 (11:13)

Klasyfikacja końcowa:

1. Energa MKS Truso Elbląg

2. UKS Banino juniorka

3. UKS Vambresia Wąbrzeźno

4. MKS Kusy Szczecin

Do 1/8 mistrzostw Polski awansowało MKS Truso oraz UKS Banino.

Dziś (15 marca) Truso zagra kolejne spotkanie w ramach I ligi. W składzie zabraknie juniorek młodszych, jednak ich starsze koleżanki zrobią wszystko co w ich mocy by pokonać Pyrki Poznań. Początek spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz. 19, wstęp wolny.