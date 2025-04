Mistrzostwa Europy w Światowidzie: Taniec, Pasja i Rywalizacja w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, które z pewnością przyciągnie miłośników tańca z całej Europy. W dniach 16-18 maja odbędą się w Elblągu 2025 WDSF European Championship: Contemporary Dance, Jazz Dance, Showdance Stage. Impreza ta stanowi doskonałą okazję do podziwiania wyjątkowych umiejętności tancerzy w trzech fascynujących kategoriach: tańcu współczesnym, jazzie oraz showdance stage.

Kategorie tańca

Taniec współczesny to pełen ekspresji styl, który łączy różnorodne techniki i pozwala tancerzom na swobodną interpretację emocji i historii poprzez dynamiczne ruchy oraz innowacyjne układy. To forma, która przyciąga widza swoją głębią emocjonalną i swobodą wyrazu.

Taniec jazzowy to natomiast energetyczna, rytmiczna forma tańca, która zachwyca precyzją i płynnością ruchu. Charakteryzuje się bogatą techniką oraz wyjątkową ekspresją, co sprawia, że każde wystąpienie na parkiecie staje się niezapomnianym doświadczeniem dla publiczności.

Showdance Stage to z kolei spektakularna mieszanka tańca towarzyskiego, baletu i współczesnych form tanecznych. Zaskakuje ona efektownymi choreografiami, teatralnym charakterem i bogatą ekspresją sceniczną. To kategoria, która zapewnia widzowi prawdziwą ucztę wizualną i emocjonalną.

Mistrzostwa tańca i pasji

Mistrzostwa Europy w Elblągu to nie tylko rywalizacja, ale również okazja do obejrzenia najwybitniejszych tancerzy, którzy w każdym ruchu starają się przekroczyć granice swoich możliwości. Wydarzenie to z pewnością dostarczy niezapomnianych emocji i zaskakujących momentów. Zawodnicy rywalizować będą w różnych grupach wiekowych i kategoriach, a ich występy będą świadectwem pasji, gracji, klasy i doskonałości artystycznej.

Mistrzostwa odbędą się w dwóch lokalizacjach w Elblągu

- Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu – Pl. K. Jagiellończyka 1

- Lodowisko Helena MOSIR – ul. Karowa 1

Organizacja Mistrzostw na dwóch halach pozwoli uczestnikom i publiczności cieszyć się doskonałą organizacją wydarzenia oraz wyjątkową atmosferą rywalizacji tanecznej.

Taniec to wyjątkowy sport

Dla tancerza taniec to rozrywka, pasja i sposób życia, tak samo jak dla trenerów i sędziów – zauważa Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego. – A co przyciąga publiczność do tańca? Gracja, klasa, elegancja i, przede wszystkim, artyzm, który widać w każdym ruchu. Lata pracy dają pewność siebie na parkiecie, która prowadzi do zwycięstwa – dodaje Antoni Czyżyk.

Elbląg stanie się stolicą tańca

Z radością gościć będziemy doskonałych tancerzy i sędziów w Elblągu. Jesteśmy przekonani, że publiczność, jak zawsze, będzie wszystkich uczestników mistrzostw gorąco wspierać, a atmosfera sprzyjać będzie rywalizacji tanecznej. Już dziś życzę wszystkim zawodnikom powodzenia, trenerom satysfakcji z wyników, sędziom owocnej pracy, a publiczności niezapomnianych wrażeń – mówi Antoni Czyżyk, prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego.

Program mistrzostw

16.05.2025 - Piątek

Showdance Stage (Junior, Młodzież, Dorosły)

SOLO, DUO, MAŁY ZESPÓŁ, DUŻY ZESPÓŁ, MEGA ZESPÓŁ

Taniec Nowoczesny i Współczesny (Młodzież, Dorosły)

SOLO

17.05.2025 - Sobota

Taniec Nowoczesny i Współczesny (Junior, Młodzież, Dorosły)

SOLO JUNIOR, DUO, MAŁY ZESPÓŁ, DUŻY ZESPÓŁ, MEGA ZESPÓŁ

18.05.2025 - Niedziela

Taniec Jazzowy (Junior, Młodzież, Dorosły)

SOLO, DUO, MAŁY ZESPÓŁ, DUŻY ZESPÓŁ, MEGA ZESPÓŁ

Bilety można zakupić:

- online:

*piątek bit.ly/bilet_swiatowid_piatek

*sobota bit.ly/bilet_swiatowid_sobota

*niedziela bit.ly/bilet_swiatowid_niedziela

- oraz w kasie w dniu wydarzenia.