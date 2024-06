Mistrzostwa powiatu w biegu na orientację

W niedzielę (9 czerwca) odbędą się XXV Mistrzostwa Powiatu Elbląskiego w Biegu na Orientację.

Do zdobycia są: tytuł mistrza powiatu, medale, puchary, upominki rzeczowe i prestiż najlepszego biegacza na orientację. Będzie to parkowy, sprinterski bieg interwałowy. Centrum zawodów będzie mieściło się w amfiteatrze w parku Dolinka. Zapraszamy wszystkich na krótkodystansowy bieg na orientację po parku Dolinka. Start pierwszego zawodnika o g. 15.30. Zawody będą przeprowadzone za pomocą elektronicznego sytemu pomiaru czasu SPOTR-IDENT. Nie ma ograniczeń wiekowych. Jest to sport o charakterze powszechnym i masowym. Doskonałym przykładem tego są kraje skandynawskie. Zawsze warto rywalizować i wymieniać doświadczenia oraz pokazać, że na Wysoczyźnie Elbląskiej są jedne z najlepszych terenów do biegania w Polsce, a nawet w Europie. Zapraszamy wszystkich biegaczy, rodziny (jest kategoria rodzinna) i sympatyków bardzo serdecznie. Niezapomniane wrażenia zapewnione. Biegajcie razem z nami. Dodatkowe szczegóły o zawodach w tym regulamin na stronie www.ekogryf.pl.