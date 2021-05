Mistrzowie powiatu elbląskiego w biegu na orientację

W sobotę w Bażantarni odbyły się XXII Otwarte Mistrzostw Powiatu Elbląskiego w biegu na orientację. Kto zajął czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach? Zobacz zdjęcia zwycięzców.

Centrum zawodów znajdowało się w pobliżu osiedla Dąbrowa na polanie naprzeciwko wiaty Pazia w Bażantarni. Na starcie zjawili się entuzjaści biegu na orientację ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, całe rodziny, a także zawodnicy z innych miejscowości.

- Zawody odbyły się przy pomocy Sport-Ident, czyli elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik otrzymał tzw. chip, który zakłada się na palec lub wiesza się na ręce lub szyi. Natomiast na każdym punkcie kontrolnym jest stacja, która wczytuje do chipa czas przybycia zawodnika. Po osiągnięciu mety, każdy z uczestników otrzymuje gotowy wydruk z osiągniętym czasem oraz międzyczasami na poszczególnych odcinkach. Wyniki są gotowe od ręki – wyjaśniają organizatorzy. - Liczba punktów do zdobycia na trasie i jej długość zależała od kategorii wiekowej. Start odbywał się co 3 minuty w danej kategorii wiekowej. Limit czasu wynosił 120 minut. W poszczególnych kategoriach zwyciężali niekoniecznie faworyci. Z uwagi na skalę mapy 1: 7 500 (1cm to 75 m) oraz ulistnienie i przez to pogorszoną widoczność rzeźby zawodnicy mieli pewne problemy z zaliczaniem punktów kontrolnych.

W kategorii kobiet powyżej 35 lat zwyciężyła Natalia Dzika z Giżycka przed Monika Typańską (Elbląg) i Anną Liśkiewicz (Braniewo). Natomiast w kategorii poniżej 35 lat zwyciężyła Ewelina Minda (Elbląg), drugie miejsce zajęła Barbara Wożniak, trzecie Paulina Grabowska (obie z Elbląga).

W kategorii rodzinnej zwyciężyła rodzina Dzików, drugie miejsce zajęła rodzina Czerniaków, trzecie miejsce zajęła najstarsza i stale startująca rodzina Wąsickich (wszyscy z Elbląga).

W kategorii szkół podstawowych (dziewczęta klasy I-IV) zwyciężyła Zuzanna Orzechowska (SP 21) przed Julią Czerniak (SP 25), trzecie miejsce zajęła Lucja Wesołowska (SP21). Wśród dziewcząt z klasy V-VIII zwyciężyła Julia Leśniewska (SP 21) przed Zuzanną Wesołowską (SP 21) trzecie miejsce zajęła Karolina Kozłowska (SP 19). Natomiast w rywalizacji chłopców z klas V-VIII zwyciężył Ksawery Dzik (SSP 3) przed Ignacem Krajnikiem (SP 25).

Wśród uczniów szkół podstawowych w kategorii dziewcząt triumfowała Karolina Deptuła (II LO), a wśród chłopców Piotr Banach ( I LO), drugi był Adam Konecki (II LO).

Bardzo zacięta była rywalizacja w najliczniejszej i najmocniejszej kategorii mężczyzn powyżej 35 lat, gdzie zwyciężył Jacek Ciszkowski (Gołdap) przed Patrykiem Pisarskim z Gdańska i Krzysztofem Kraśniewskim z Elbląga. Natomiast w kategorii poniżej 35 lat zwyciężył Bogusz Grabowski (Giżycko), przed Adrianem Polewaczykiem (Giżycko) i Piotrem Sekułą z Elbląga.

Zawodnicy startowali zgodnie z przepisami Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Zwycięzcy otrzymali statuetki, medale, dyplomy i upominki rzeczowe. Natomiast wszyscy uczniowie szkół otrzymali także medale II Spartakiady Szkól Elbląga w Biegu na Orientację. Wyniki Mistrzostw Powiatu są zaliczane do klasyfikacji Spartakiady (I runda). Ponadto tradycyjnie już przyznano nagrody rzeczowe ufundowane przez niezawodną sponsorkę Jankę Banach i jednocześnie najaktywniejszą działaczkę klubu. Na każdego zawodnika czekał na mecie napój chłodzący. Protestów nie zanotowano.

- Panowała bardzo miła i serdeczna atmosfera. W zawodach uczestniczyli zarówno dzieci, młodzież szkolna jak i dorośli, bo bieg na orientację jest sportem dla każdego – dodają organizatorzy. - Zawody zorganizował i Przeprowadził Elbląski Klub Orienteeringu Gryf Przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia MND przy wydatnym wsparciu naszego Starostwa Powiatowego, za co bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich zawodników.

Zapraszamy już na XXII Mistrzostwa Elbląga, które odbędą się w sobotę 12 czerwca w Bażantarnii.