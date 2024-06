Mistrzowie świata z Ataku

Reprezentacja Polski (Polska I) w para siatkówce plażowej wywalczyła zloty medal na I Mistrzostwach Świata rozgrywanych w chińskim Chongqing. W biało-czerwonych barwach wystąpili siatkarze IKS Atak Elbląg: Rafał Wojtowicz, Artur Wąsowicz i Dariusz Cegiełka.

Chińskie miasto Chongqing było gospodarzem I Mistrzostw Świata w para siatkówce plażowej. W turnieju wzięło udział sześć drużyn: Polska I, Polska II, Australia, Indie, Łotwa i Słowacja. W drużynie Polska I wystąpiło trzech siatkarzy elbląskiego Ataku: Rafał Wojtowicz, Artur Wąsowicz i Dariusz Cegiełka. Elblążanie z Chin wrócą ze złotymi medalami.

Polacy byli uważani za jednych z faworytów zawodów. I już w fazie grupowali pokonali wszystkich rywali tracąc tylko dwa sety. I były to jedyne dwa sety, które elblążanie oddali rywalom. W półfinale pokonali 2:0 Słowaków do 14 i do 17. W finale na biało-czerwonych czekali Hindusi. Pierwszy set elblążanie wygrali do 15, w drugim „wdeptali rywali w piasek“ tracąc tylko 7 punktów.

Polska II na tych mistrzostwach zajęła 6. miejsce. Srebro wywalczyli Hindusi, brązowy medal przypadł Słowakom.

Para siatkówka plażowa ma szansę być włączona do programu igrzysk paraolimpijskich w Bisbane (Australia) w 2032 r.

Wyniki drużyny Polska I:

-faza grupowa:

- vs Łotwa 2:0 (18, 8)

- vs Polska 2 2:1 (-16, 10, 9) (tie break gra się do 15 punktów)

- vs Indie 2:1 (-19, 14, 11)

- vs Słowacja 2:0 (18, 20)

- vs Australia 2:0 (10, 11)

- półfinał:

- vs Słowacja 2:0 (14, 17)

- finał:

- vs Indie 2:0 (15, 7)