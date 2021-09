Mistrzowie w mundurach

Trzy złote medale przywieźli kickboxerzy z mistrzostw Polski służb mundurowych. Adrian Durma zwyciężył w formułach point-fighting oraz kick-light. Żaneta Cieśla wygrała w kick-light.

W weekend w Siedlcach odbyły się mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kick boxingu.

Adrian Durma reprezentujący elbląską Państwową Straż Pożarną zdobył dwa tytuły: zwyciężył w formułach point-fighting oraz kick-light w wadze do 74 kilogramów. Warto zwrócić uwagę, że formuła kick-light w wadze do 74 kilogramów była najsilniej obsadzona na całych zawodach. Elbląski strażak w drodze po tytuły pokonał sześciu rywali. - Jak co roku turniej podnosi poprzeczkę sportową i widać, że sport wśród mundurowych odgrywa dużą rolę a mistrzostwa w kickboxingu to strzał w dziesiątkę. Sportowcy przyjeżdżający tu trenują różne sporty walki, dzięki czemu turniej jest bardzo wszechstronny a pojedynki zawzięte, co podnosi rangę tego turnieju. Bardzo mi się to podoba, że każdy chce jak najlepiej reprezentować swoją formację. W dodatku panuje świetna atmosfera między nami, oprócz pasji którą są sporty walki, łączy nas mundur. Cieszę się, że mogłem reprezentować Państwową Straż Pożarną w Elblągu wśród takich zawodników. Wszystkie moje pojedynki wygrałem przed czasem. Walczyłem z dobrymi rywalami - mówi Adrian Durma, dwukrotny mistrz Polski.

Elbląski strażak przygotowuje się do mistrzostw świata w kick-boxingu. Za dwa tygodnie elblążanin wystartuje w Pucharze Polski.

Żaneta Cieśla z 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego zwyciężyła w formule kick-light w wadze do 55 kg. W finale nasza zawodniczka po zaciętej walce pokonała na punkty Nicolę Kaczmarczyk z OSP Pleszew. Był to swoisty rewanż za przegrany (1:2) finał w formule K-1.