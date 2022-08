Mistrzowski trening w lesie

Jeśli połączyć siatkówkę i las, to wyjdzie nam miks rekreacji i edukacji. Marcin Możdżonek, były mistrz świata i Europy oraz kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, zaprosił w niedzielę (7 sierpnia) mieszkańców Elbląga na trening w leśnej scenerii. Zobacz zdjęcia.

Trening odbył się na dużej polanie w Bażantarni. Uczestniczyło w nim ponad 60 osób. - Siatkówka jest dla każdego, sport jest dla każdego. Zachęcam do niego, staram się promować aktywny styl życia. Kondycję dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oceniam dość negatywnie. Piętno na niej odcisnęła też pandemia. Nasze więzi społeczne, relacje międzyludzkie zostały zaburzone, aż trudno pomyśleć, co by było, gdyby trwała ona dłużej – mówi Marcin Możdżonek.

Jak podkreśla słynny siatkarz, las to doskonała przestrzeń do sportu i rekreacji.

- Odstawmy na bok komputery, smartfony, laptopy i spróbujmy żyć bardziej aktywnie. Sport dyscyplinuje, sport też uczy. Uprawianie sportu sprawia, że dzieci szybciej dojrzewają, szybciej potrafią brać odpowiedzialność za swoje czyny – mówi Marcin Możdżonek.

Marcin Możdzonek to multimedalista największych siatkarskich imprez, z reprezentacją zdobywał mistrzostwo świata, Europy, wygrywał Ligę Światową. W reprezentacji Polski rozegrał 242 mecze. Karierę zakończył w 2020 roku, ale cały czas pozostaje blisko sportu i siatkówki. Do Elbląga przyjechał na zaproszenie Lasów Państwowych.