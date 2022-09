Mistrzowskie zmagania

Od piątku w Hali Sportowo - Widowiskowej w Elblągu trwały Otwarte Mistrzostwa Polski w Judo Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Na macie walczyło 80 zawodników z całej Polski. Zobacz zdjęcia.

- W Elblągu jest jedna z najbardziej sprawnych grup trenerskich, które potrafi taki turniej przeprowadzić. Nie jest to łatwe: znaleźć partnerów, sponsorów, dotrzeć do trenerów w Polsce i zaprosić do tak pięknej hali - mówił Jacek Zawadka, prezes Polskiego Związku Judo.

W sobotę odbyły się treningi obserwowane, których celem było zaklasyfikowanie zawodników w grupy pod względem stopnia niepełnosprawności. Dziś judocy zmierzyli się w walce o medale. Zawodnicy walczą systemem „każdy z każdym“ w poszczególnych grupach. - Po osobach trenujących judo widać, że bardzo asymilują się ze środowiskiem. To są osoby „przystosowane do życia“ - mówi Michał Dąbrowski, trener judo (wraz z Pauliną Dąbrowską) w IKS Atak.

- Warto zwrócić uwagę na ich waleczność, otwartość, a potem w jaki sposób potrafią pogodzić się z porażką, czy wygraną. Dla nich to nie jest ważne. To są naprawdę wspaniali ludzie i życzyłbym sobie, abyśmy my na co dzień byli tacy jak oni: naturalni, otwarci i serdeczni - dodał Jacek Zawadka. - To jest czyste piękno naszego sportu.

Dla czterech zawodników Ataku dzisiejszy turniej jest ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się w przyszłym tygodniu III Mistrzostwami Świata Osób z Zespołem Downa na Maderze w Portugalii - Sami jesteśmy ciekawi, jak się dziś zaprezentują, bo są w cyklu treningowym i nie zdążyli złapać świeżości - mówił Michał Dąbrowski.

W barwach Ataku wystąpiło 25 judoków. - Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Nie chcę mówić o liczbie medali, ale liczymy na pokaźną kolekcję - dodał trener Ataku.

- Mamy zawodników bardzo doświadczonych, ale i takich, którzy dopiero to doświadczenia zbierają. Warto zwrócić uwagę, że to w większości sportowcy, którzy trenują różne dyscypliny, przy czym judo jest tą dyscypliną wiodącą - mówił Tomasz Woźny, prezes IKS Atak.

Na macie emocji nie brakowało. Judocy dawali z siebie wszystko, elblążanie po raz kolejny udowodnili, że są liczącym się ośrodkiem judo osób z niepełnosprawnościami.