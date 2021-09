Mlexer gotowy do tenisowego sezonu

Tenisiści stołowi EKS Mlexer Elbląg rozpoczną wkrótce rozgrywki w II lidze. Klub wystawił też drużynę w rozgrywkach III ligi i zaprasza dzieci i młodzież do poznania tej dyscypliny sportu. Treningi prowadzi doświadczony szkoleniowiec Jan Kinal.

Mlexer Elbląg wraca do II ligi po wygraniu rozgrywek szczebel niżej w ubiegłym sezonie. Trzon pierwszej drużyny stanowią gdańszczanie (Andrzej Makowski, Piotr Kołaciński), byli zawodnicy Ostródzianki Ostróda Wojciech Chrząszcz i Krystian Kawiak oraz elblążanie: Radosław Cieśliński i Tomasz Libura.

- Mamy trzy terminy inauguracji sezonu do wyboru: 3, 10 i 24 października. Będziemy rywalizować z 12 drużynami, głównie z Mazowsza. Liczymy na to, że znajdziemy się w pierwszej szóstce, która gwarantuje walkę o mistrzostwo II ligi – mówi Mirosław Kozłowski, prezes EKS Mlexer Elbląg.

Klub wystawi także drużynę w III lidze, w której występować będą już tylko elblążanie: Daniel Buczyński, Arkadiusz Kaczmarzyk, Piotr Szałkowski, Bogdan Wojtas, Łukasz Susło, Jacek Dziwosz, Andrzej Haracz, Michał Link i Piotr Derkowski.

Mlexer trenuje także dzieci i młodzież. Obecnie to około 30 osób. Właśnie ogłosił kolejny nabór dzieci z rocznika 2013 i młodszych. Spotkania organizacyjne na hali przy al. Grunwaldzkiej (wejście od strony osiedla) odbędą się 22 i 29 września w godz. 16-17.30.

- Tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin na świecie. Rozwija nie tylko cechy fizyczne i psychofizyczne, koncentrację, szybkość podejmowania decyzji, odpowiedzialność, samodzielność – mówi Jan Kinal, trener dzieci i młodzieży w klubie, który prowadzi również w ramach lekcji wuefu treningi tenisa stołowego dla uczniów SP 16.

- W tym roku zaprosiliśmy do współpracy dwie klasy drugie i jedną klasę trzecią z tej szkoły, która w ubiegłym roku była najbardziej aktywna. Czekamy również na wykrystalizowanie się planu zajęć w Sportowej Szkole nr 3, by też dla nich takie zajęcia prowadzić, wzorem ubiegłego roku. Naszym celem jest też stworzenie klasy sportowej o profilu tenis stołowy – dodaje trener.

Mlexer będzie również we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizował rozgrywki ligi amatorów w tenisie stołowym.

- Finansowo udaje nam się spiąć budżet klubu, a to dzięki współpracy z władzami miasta oraz sponsorami. Nadal szukamy chętnych firm do współpracy, by w przyszłości mógł powstać w Elblągu nawet I-ligowy zespół - dodaje Mirosław Kozłowski.

Z budżetu miasta EKS Mlexer otrzymał 10 tysięcy złotych dotacji na szkolenie dzieci i 20 tys. zł na drużynę seniorów. Ma też podpisaną umowę sponsorską z Energą (20 tys. zł). - Jesteśmy już po rozmowach, by tę umowę przedłużyć. Piszemy także wnioski do Ministerstwa Kultury i Sport, by pozyskać dodatkowe dofinansowanie – dodaje prezes klubu - Mamy tu idealne warunki do trenowania. Salę na wyłączność do trenowania i przeprowadzania meczów, nie musimy ciągle składać i rozkładać stołów, są tu na stałe. Mamy się czym poszczycić.