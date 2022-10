Mlexer gra swoje

Tenisiści stołowi Mlexera Elbląg nie zwalniają tempa. Dziś nie pozostawili złudzeń trzeciej drużynie Bogorii Grodzisk Mazowiecki.

W składzie trzeciej drużyny Bogorii Grodzisk Mazowiecki doświadczenia w grach z seniorami nabierają tenisiści z Akademii grodziskiego klubu. Są to medaliści mistrzostw Polski w młodzieżowych kategoriach wiekowych. Co, oczywiście nie przeszkodziło elblążanom odnieść kolejnego wysokiego zwycięstwa w II lidze.

Tenisiści Hotelu Kahlberg - Mlexer Elbląg już po deblach zapewnili sobie dwa punkty oddając rywalom tylko dwa sety. Ciekawy przebieg miał trzeci set w deblu. Elbląska para Andrzej Makowski i Wiktor Franc prowadziła 2:0 z Adamem Smoterem i Wojciechem Szymczakiem. Trzeci set to pokaz opanowania nerwów. Gospodarze byli blisko urwania trzeciego seta. W czasochłonnej walce na przewagi więcej zimnej krwi zachowali goście i przypieczętowali swoje zwycięstwo wygrywając seta do 17.

W drugiej sesji singli do ciekawej gry doszło w pojedynku Piotra Kołacińskiego z Krzysztofem Stąporkiem - drużynowym mistrzem Polski Kadetów sprzed dwóch lat. Tenisista Mlexera w tym sezonie jest niepokonany.. W Grodzisku było bardzo blisko niespodzianki. Zaczęło się od trzęsienia ziemi - dwa pierwsze sety wygrał tenisista gospodarzy. W trzecim Piotr Kołaciński wygrał do 2 i to zwycięstwo było przełomowe. Kolejne dwa sety także łupem tenisisty Mlexera i Piotr Kołaciński w dalszym ciągu nie znalazł pogromcy w tym sezonie.

Honorowy punkt dla Bogorii zdobył Adrian Majchrzak, który 3:0 pokonał Wojciecha Chrząszcza.

Warto też zwrócić uwagę na pojedynek Wiktora Franca z Krzysztofem Stąporkiem. Zawodnik gospodarzy ma w tym sezonie na koncie dwa mecze w I lidze (w drugiej drużynie Bogorii). Tym bardziej cieszy zwycięstwo tenisisty Mlexera.

Teraz elbląskich tenisistów czeka prawie miesięczna przerwa w rozgrywkach. Do stołów wrócą 27 listopada - w Elblągu zmierzą się z KTS Nowy Dwór Mazowiecki.

Bogoria III Grodzisk Mazowiecki - Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg 1:9

Mlexer: Kołaciński (2,5), Makowski (2,5), Franc (2,5), Grzelak (1,5), Chrząszcz (0,5)

Adam Smoter - Piotr Kołaciński 0:3 (-8, -9, -7)

Adrian Majchrzak - Wiktor Franc 0:3 (-5, -5, -7)

Krzysztof Stąporek - Andrzej Makowski 1:3 (6, - 8, -6, -6)

Wojciech Szymczak - Ryszard Grzelak 1:3 (-5, 6, -8, -10)

Adam Smoter, Wojciech Szymczak - Andrzej Makowski, Wiktor Franc 0:3 (-8, -6, -17)

Adrian Majchrzak, Krzysztof Stąporek - Piotr Kołaciński, Wojciech Chrząszcz 0:3 (-6, -6, -5)

Adam Smoter - Andrzej Makowski 0:3 (-12, -6, -3)

Adrian Majchrzak - Wojciech Chrząszcz 3:0 (8, 8, 7)

Stąporek Krzysztof - Piotr Kołaciński 2:3 (7, 7, -2, -8, -9)

Stąporek Adam - Wiktor Franc 0:3 (-8, -10, -4)

Występujące w III lidze rezerwy Mlexera Elbląg przegrały w Elblągu z trzecią drużyną Morlin Ostróda. Punkty dla gospodarzy zdobyli Artem Korolchuk -3,5 i Andrzej Kowalik - 2,5. W następnym tygodniu młodzi zawodnicy rezerw wystąpią w Grand Prix województwa warmińsko - mazurskiego w swoich kategoriach wiekowych. Do zmagań ligowych wrócą 19 listopada. W Olsztynie zmierzą się z drugą drużyną AZS UWM Olsztyn.