Mlexer gromi

Fantastyczny start sezonu II ligi notuje Mlexer Elbląg. Wczoraj elblążanie rozgromili ULKS Kazanów, dziś z kwitkiem odprawili Tęczę Budki Piaseckie. Zobacz zdjęcia.

Przed dzisiejszym meczem odbyła się miła uroczystość. Były prezes elbląskiego Mlexera Mirosław Kozłowski został honorowym prezesem klubu. - 12 lat minęło jak z bicza strzelił. Zaczynaliśmy od gier w szkołach. Dziś chciałbym życzyć naszej drużynie kolejnych kroków w kierunku I ligi. Pieniądze na ten cel znajdziemy - mówił Mirosław Kozłowski, nowy honorowy prezes. - Ja deklaruję swoją pomoc w dalszym rozwoju naszego klubu..

Potem tenisiści podeszli do stołów. Mlexer podejmował kolejnego beniaminka II ligi - Tęczę Budki Piaseckie. Pierwsze mecze beniaminków to przeważnie zagadka, jak te zespoły zaprezentują się w wyższej klasie rozgrywkowej. Tęcza punkty chciała zdobyć za pomocą prostego, żeby nie napisać momentami siermiężnego, tenisa. Jak to wyglądało na początku najlepiej prześledzić w starciu Wiktora Franca z Mateuszem Selerskim. W pierwszym secie elblążanin przegrywał już 0:10, ale to tylko pierwszy set. W drugim wiedział już jak rywal gra i co należy zrobić, żeby zainkasować punkt w tym pojedynku. Łatwo nie było, czwarty set wygrany na przewagi do 10, ale ostatecznie punkt trafił na konto Mlexera. Seta w pojedynku z Maciejem Wiśniewskim oddał też Piotr Kołaciński. Grający po nich Andrzej Makowski i Ryszard Grzelak wiedzieli już czego spodziewać się po rywalach i swoje starcia wygrali do zera. Ale wyniki poszczególnych setów trochę przekłamują rzeczywistość. Elblążanie musieli się zmęczyć, aby przełamać prosty tenis rywali.

Po grach deblowych było już jasne, że punkty w tym starciu zostaną w Elblągu. Bez straty seta i 6:0 dla gospodarzy.

I można się było zastanawiać, czy elblążanie powtórzą wczorajszy wynik z ULKS Kazanów, który pokonali 10:0. Emocji w drugiej serii gier singlowym nie brakowało. Wiktor Franc stoczył fantastyczny bój z Marcinem Żabińskim. Pierwsza set wygrany do 9. W drugim trzeba było mieć nerwy ze stali. Emocjonująca końcówka na przewagi zakończona zwycięstwem elblążanina do 14. I... w kolejnych dwóch setach rywal wraca do gry, dwa razy wygrywając do dziewięciu. Decydujący set pada jednak łupem Wiktora Franca do czterech i gospodarze powiększają przewagę.

Chwilę później kolejne rollercoaster zafundował Andrzej Makowski w starciu z Marcinem Wiśniewskim. Pierwszy set dla gospodarzy do 10, w drugim goście wyrównują wygrywając do 10. Trzeci - dla Mlexera do 9. I w czwartym mamy kolejną emocjonującą końcówkę. Na przewagi wygrywa Andrzej Makowski do 13. Tie break nie jest potrzebny 9:0.

Honorowy punkt dla Tęczy zdobył Mateusz Selerski, który 3:0 pokonał Wojciecha Chrząszcza.

16 października Mlexer na wyjeździe zmierzy się z GKTS Wiązowną.

Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg - Tęcza Budki Piaseckie 9:1

Mlexer: Kołaciński (2,5), Makowski (2,5), Franc (2,5), Grzelak (1), Chrząszcz (0,5)

Piotr Kołaciński - Maciej Wiśniewski 3:1 (8, 8, -7, 8)

Wiktor Franc - Mateusz Selerski 3:1 (-1, 9, 5, 10)

Andrzej Makowski - Damian Selerski 3:0 (9, 3, 5)

Ryszard Grzelak - Marcin Żabiński 3:0 (9, 8, 7)

Andrzej Makowski, Wiktor Franc - Damian Selerski, Marcin Żabiński 3:0 (4, 5, 5)

Piotr Kołaciński, Wojciech Chrząszcz - Maciej Wiśniewski, Mateusz Selerski 3:0 (5, 9, 4)

Piotr Kołaciński - Damian Selerski 3:0 (5, 6, 4)

Wiktor Franc - Marcin Żabiński 3:2 (9, 14, -9, -9. 4)

Andrzej Makowski - Maciej Wiśniewski 3:1 (10, -10, 9, 13)

Wojciech Chrząszcz - Mateusz Selerski 0:3 (-2, -4. -3)