Młode koszykarki z awansem

Kadetki Truso Elbląg awansowały do ćwierćfinałów mistrzostw Polski w żeńskiej koszykówce do lat 15. W weekend podopieczne Magdaleny Kołackiej przegrały z Politechniką Gdańsk i wygrały z Ósemką Wejherowo.

Na początek przypomnijmy: we wtorek koszykarki Truso wygrały 95:43 z Bryzą Kolbudy. W środę dołożyły kolejne zwycięstwo 67:54 nad GTK Gdynia. I były w doskonalej sytuacji do wywalczenia sobie awansu do dalszych etapów mistrzostw Polski.

Dwa zwycięstwa w weekend dawały bezpośredni awans do półfinału. Na drodze ambitnych elblążanek stanął hegemon. Politechnika Gdańska. „Najgorszy był początek oraz koniec meczu, kiedy przegrywamy I kw. 18:7, IV kw. 21:10. Natomiast już tylko (-2) II kw. 18:16 i najlepsza gra naszego zespołu, którą wygrywamy III kw. 12:17” - czytamy na profilu Truso Elbląg na Facebooku.

Na profilu facebookowym Politechniki Gdańskiej o meczu z Truso napisano: „Sam mecz pokazał nam, nad czym musimy jeszcze pracować. Mielimy duży problem z selekcją rzutów i cierpliwością w ataku pozycyjnym przeciwko strefie. W dalszym etapie nie możemy sobie pozwolić również na przestój w meczu, jak to miało miejsce w 3 kwarcie.”

Tym samym elblążanki straciły szansę na bezpośredni awans do półfinałów. Ale awansu do ćwierćfinału już nie oddały. W niedzielę zdemolowały Ósemkę Wejherowo 104:43. Tym samym Truso zajęło drugie miejsce w turnieju strefowym i awansowały do turnieju ćwierćfinałowego, który odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia. Miejsce i rywalki elblążanek jeszcze nie są znane.

Politechnika Gdańska – Truso Elbląg 69:50

Ósemka Wejherowo – Truso Elbląg 43:104

Truso Elbląg: Maja Malinowska, Victoria Rock, Aleksandra Niedzielska, Anna Zyzek, Wiktoria Łyczek, Aleksandra Gocek , Lidia Domeracka, Maja Ćwiklińska , Antonina Hołowczyc , Inga Malinowska, Rozalia Sznajder, Maria Pacholec, Oliwia Żywica, Pola Wyżkiewicz